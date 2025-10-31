Bendruomenės centrus subūrė Romantinės dainos festivalis

Tai tradicinė kasmetė šventė, jau penkioliktą kartą subūrusi Kauno bendruomenių centrų dainos mylėtojus. Šiemet festivalyje dalyvavo dešimt bendruomenių meno kolektyvų.
Festivalio rengėjų teigimu, galbūt jų būtų ir daugiau, jeigu bendruomenininkai turėtų kur repetuoti, o dabar nė vienas iš Kauno bendruomenių centrų neturi savo patalpų, taip pat negali sumokėti ansamblių vadovams už jų darbą. Kauno bendruomenių centrai dėkingi seniūnijoms, bibliotekoms, parapijoms, kurios įsileidžia ansamblius į savo patalpas repetuoti ir koncertuoti.
Šiemet Romantinės dainos festivalį organizavo Aleksoto bendruomenės centro liaudiškos muzikos ansamblis „Svirbė“ – praeitų metų festivalio laureatė, jai talkino Kauno bendruomenių centrų asociacija.
Festivaliui šiemet pavyko gauti paramą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projektas „Mylim savo Aleksotą“) ir Kauno miesto savivaldybės (programa „Iniciatyvos Kaunui“).
Festivalio dalyvius sveikino Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirminikė Eglė Juozapavičienė ir Kauno miesto tarybos narės Vaida Pranarauskaitė ir Rasa Bumbulienė.
Geriausią kolektyvą rinko komisija: pirmininkė – Gražina Kepežinskienė (mokytoja ekspertė, folkloristė, Metų mokytoja), nariai – V. Pranarauskaitė (miesto tarybos narė), Vincė Vaidevutė Margevičienė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narė) ir prof. Ramūnas Navickas (Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas).
Šiemet nugalėjo Šilainių bendruomenės centro ansamblis „Slaunos su škarpetkutėm“, kuriam suteikta teisė 2026 m. organizuoti tradicinį Romantinės dainos festivalį.
Festivalio dalyviai
„Svirbė“, Aleksoto bendruomenės centro liaudiškos muzikos ansamblis (vadovės Aurelija Bareišienė ir Laima Šalnienė);
„Smaragdas“, Eigulių–Žaliakalnio bendruomenės centro ansamblis (vadovai Ona Delonienė ir Arūnas Šalčius);
„Laumės pėda“, Lampėdžių bendruomenės centras (vadovė Laima Dzvonkienė);
„Santaka“, Vilijampolės bendruomenės centro „Veršva“ vokalinis ansamblis (vadovė Jadvyga Šimaitienė);
„Slaunos su škarpetkutėm“, Šilainių bendruomenės centras (vadovė Herminija Vokietaitienė);
„Monte Pacis“, Petrašiūnų bendruomenės centro ansamblis (vadovas Arvydas Paulauskas);
„Marių banga“, Palemono bendruomenės centras (vadovas Rimantas Vaičekonis);
„Gaida“, Žaliakalnio bendruomenės centras „Pelėdos“ (vadovas Arvydas Paulauskas);
„Laumena“, Panemunės bendruomenės centro liaudiškos muzikos kapela (vadovas Vladas Daknys);
„Šlamutis“, Sargėnų–Vytėnų bendruomenės centro ansamblis (vadovas Juozas Gricius);
Svečių teisėmis žiūrovus linksmino Veiverių vokalinis ansamblis „Radasta“ (vadovė Aurelija Bareišienė).
