 Šventė, suvienijusi rajono mokyklas

Šventė, suvienijusi rajono mokyklas

2025-11-08 11:20 diena.lt inf.

Garliavos Jonučių progimnazijos renginių salė neseniai prisipildė dainų, šypsenų ir bendrystės – čia vyko Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų himnų festivalis, skirtas Kauno rajono 70-mečiui.

Dedikacija: Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų himnų festivalis buvo skirtas Kauno rajono 70-mečiui.
Dedikacija: Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų himnų festivalis buvo skirtas Kauno rajono 70-mečiui. / R. Sajatausko nuotr.

Festivalyje dalyvavo dešimt rajono ugdymo įstaigų iš Ringaudų, Raudondvario, Karmėlavos, Ežerėlio, Piliuonos, Akademijos, Šlienavos, Čekiškių, Garliavos. Mokiniai scenoje pristatė savo mokyklų himnus – dainas apie draugystę, mokyklos dvasią, meilę gimtajam kraštui ir pasididžiavimą savo bendruomene.

Garliavos Jonučių progimnazijos direktorė Audra Galvanauskienė šiltai pasveikino visus festivalio dalyvius ir pasidžiaugė, kad muzika tampa jungiančia gija tarp kultūros ir švietimo, o mokyklų himnai – gyvu bendruomenių identiteto ženklu.

Renginio vedėjos mokytojos Eglė ir Vita kūrybiškai įtraukė žiūrovus: tarp pasirodymų vyko smagi viktorina apie Kauno rajoną, kuri priminė, koks įvairus ir turtingas yra mūsų kraštas.

Pasibaigus festivaliui Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys džiaugėsi, kad mokyklų himnų festivalis suvienijo jaunąją kartą. Jis pabrėžė, kad Kauno rajono bendruomenė yra kūrybinga ir stipri.

Už nuoširdų darbą ir mokinių kūrybingumo skatinimą chorų vadovams įteiktos padėkos, o kiekvienai mokyklai – simbolinė dovana – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos knyga. Ji praturtins mokyklų bibliotekas.

Šiame straipsnyje:
bendrojo ugdymo mokyklų himnų festivalis
Kauno rajono 70-metis
šventė
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų