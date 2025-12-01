Kauno rajono 70-metis Seime

Parodos atidaryme dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad į Kauno rajono savivaldybę lygiuojasi kitos savivaldybės. Meras Valerijus Makūnas tvirtino, kad ši paroda yra padėka pilietiškai ir kūrybingai Kauno rajono bendruomenei. „Visais laikais mūsų krašto žmonės buvo nepaprastai aktyvūs, jie siekė laisvės, buvo bendruomeniški, darbštūs. Šis išskirtinumas jaučiamas ir šiandien. Džiaugiuosi, kad Kauno rajone klesti žemės ūkis, investuoja verslas, kuriasi jaunos šeimos“, – kalbėjo meras.
„Per septynis dešimtmečius Kauno rajonas nuėjo įspūdingą kelią nuo rupiai suartų laukų, medinių mokyklų, žvyruotų vieškelių iki klestinčios, šiuolaikiškos savivaldybės, pasiekusios puikių rezultatų visose srityse. Kai kalbame apie Kauno rajoną, tariame žodį „lyderystė“, nes šis kraštas visuomet pasižymėjo noru siekti geriausio rezultato“, – pabrėžė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Idėja surengti parodą kilo buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, dabar Seimo nariui Šarūnui Šukevičiui.
Kauno rajono savivaldybės 70-mečio proga žurnalistė Jūratė Kuzmickaitė parašė, o savivaldybė išleido knygą „Kaip mes užaugome“. Parodos stenduose pristatyta dešimtys kitų leidinių, pasakojančių apie Kauno rajono žmones, jų darbus, puoselėjamas tradicijas. Bene daugiausia jų parašė garliaviškė humanitarinių mokslų daktarė Inga Daugirdė. Parodoje galima rasti ir raudondvariškio, Kovo 11-osios Akto signataro Leono Milčiaus eilėraščių rinkinių.
Renginio metu buvo parodytas filmas, liudijantis įspūdingus Kauno rajono augimo tempus. Kasmet krašte gimsta vidutiniškai 1 100–1 200 naujagimių. Naujausiais duomenimis, Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravo jau daugiau kaip 120 tūkst. gyventojų.
Nors pakaunės krašto žmonės išlaikė tvirtas ūkininkavimo tradicijas, tačiau šiandien gali didžiuotis ir švietimo, mokslo pasiekimais, tarptautiniu oro uostu, sparčiai augančia Kauno LEZ ir dar keturiomis verslo zonomis. Per dešimtmetį Kauno rajono verslo bendruomenė užaugo dvigubai ir dabar vienija daugiau kaip 5 300 verslo subjektų. Pagal vidutinį darbo užmokestį, gyvenimo kokybės rodiklius, išduodamų statybos leidimų skaičių, paveldo puoselėjimą Kauno rajonas irgi yra tarp lyderių. Daug investuojama į švietimo, sporto infrastruktūrą.
Simboliška, kad asociacija „Lietuvos krepšinis“ paskelbė Kauno rajoną 2026 m. Lietuvos krepšinio sostine. Čia užaugo daug žinomų krepšininkų, o trijulių krepšinio komanda „Raudondvaris Hoptrans“ įsitvirtino pasaulio elitinių komandų penketuke.
Kauno rajono žmonės neabejingi ir tautinei kultūrai. Tai patvirtino renginyje virtuoziškai birbynę pūtęs Kauno rajono savivaldybės meno mokyklos direktorius Gintaras Vilčiauskas, folkroko grupės „Thundertale“ lyderis Laurynas Baškys ir Zapyškio laisvalaikio salės sutartinių giedotojų grupė „Devyniaragė“, atlikę kūrinius „Ažu varia vartelių“ ir „Kas ragieja“.
Paroda „Smaragdo žiedu“ Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje veiks iki gruodžio 1 d.
Naujausi komentarai