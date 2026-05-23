Festivalis „Švęskime upę!“ kultūrinėje kelionėje ant vandens pakvietė pažinti Kauną

Veiklų įvairovė
Kauno 618-ojo gimtadienio proga festivalis „Švęskime upę!“ pakvietė įvairiais būdais – irkluojant upe, minant dviračiu ar žygiuojant – leistis į kultūrinę 10 km ilgio kelionę nuo Panemunės iki Santakos parko. Pakrantėse lankytojų laukė nemokamos veiklos – nuo kavos tatuiruočių dirbtuvių, šokio su kaukais iki būgnų patirties su dundančiu Perkūnu.
Kauno menininkų namų ir iniciatyvos „Švęskime upę!“ organizuojamas festivalis skatina pamatyti upę ne tik kaip miesto kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip gyvą reiškinį, jungiantį bendruomenes, istorijas ir kūrybą.
„Kiekvieną gegužę, kai Kaunas švenčia savo gimtadienį, mes susitinkame švęsti prie Nemuno, o gal net kartu su juo. Juk būtent dėl upių čia kūrėsi ir augo miestas, vyko prekyba ir kultūriniai mainai. Pats vanduo ir jo resursai šiandien yra neatsiejama miesto dalis, net jei kasdienybėje apie tai dažnai nesusimąstome“, – kalbėjo viena festivalio organizatorių Romena Puikytė.
Šių metų tema „Upių mitai“ kvietė patirti upę kaip vaizduotę žadinančią vietą, kurioje gimsta ir reiškiasi mitinės būtybės, tad Nemuno pakrantėse įsikūrusiose septyniose kultūrinėse stotelėse surengta daugiau nei 40 veiklų – nuo meno instaliacijų, koncertų, performansų iki kūrybinių dirbtuvių.
Štai pakrantėje šalia Ringuvos gatvės dalyviai galėjo pasipuošti laikinomis kavos tatuiruotėmis ir pasivaikščioti tarp menininkės Miglės Jašauskaitės medžių skulptūrų. Šioje stotelėje buvo galimybė iš arti apžiūrėti gyvūnų, įkvėpusių mitines būtybes, išnaras ir kaulus, o improvizacinėje ritmų patirtyje „Perkūnas dunda ant kranto“ išbandyti afrikietiškus instrumentus. Po Panemunės tiltu irkluojančiųjų laukė tik iš upės matomi pasirodymai ir kitos staigmenos.
Gausus startas
Šiemet prie iniciatyvos prisijungė rekordinis žmonių skaičius. Buvo daugiau nei 250 registruotų baidarių, o kur dar tie, kurie Nemunu plaukė savomis baidarėmis, plaustais ar irklentėmis.
Festivalio dalyviai pažintį pradėjo Panemunės paplūdimyje, kur pažadino įtraukiantis apšilimas su kaukais, o atmosferą papildė elektroninės muzikos duetas „Laimę nešanti katė“. Čia taip pat buvo galima pasidekoruoti skareles ar prieš kelionę pasigaminti koliažus.
Padarę žaismingą apšilimą, dalyviai šoko į savo valtis, baidares, plaustus ir pasileido žemyn Nemuno upe. Kai kurie dalyviai tikino, kad sustos kiekvienoje kultūrinėje stotelėje, nes pasiryžo gerai praleisti laiką.
„Seniai sekėme šį įvykį, pagaliau ir sulaukėme. Tai bus pirmas kartas. Ekipažas nuspręs, kokie poreikiai, bet, manau, stosime visur, niekur neskubame. Turėtų Kaunas įspūdingai nuo upės atrodyti“, – prieš pat plaukimą baidare savo mintimis pasidalijo Rimantas, į kompaniją pasiėmęs anūką.
„Pirmą kartą dalyvaujame. Tai puikus būdas švęsti Kauno gimtadienį ir nuo upės pamatyti miestą. Pakeliui mačiau įvairiausių užduočių, tai tikimės patirti kažką naujo“, – ruošdamas irklentę plaukimui kalbėjo Marius.
Kiti dalyviai ne tik kad panoro tokiu būdu švęsti Kauno gimtadienį, bet ir specialiai paruošė šventinę aprangą. Štai nuo kranto mojavo spalvotos būtybės, į baidares lipo ir lapės ausimis ir savo organizacijų marškinėliais pasipuošę dalyviai. Bene įspūdingiausia vienos poros apranga – vestuvinė. Balta suknelė ir vyriškas švarkas su geltonais guminiais batais. Kalbinta jaunoji juokavo, kad ne jos reikalas, ar bus patogu irkluoti, tuo turės pasirūpinti vyras.
„Upė teka, tai ir nuotaka teka. Tai mes tekame kartu su upe“, – trumpai savo aprangos idėją pristatė Lina ir Audrius.
