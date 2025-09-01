„Garsų potvynis“ grįžta su nauja banga

Šių metų festivalio tema – „Kūrybinės transformacijos: nuo M. K. Čiurlionio estetikos iki dirbtinio intelekto kūrybinių eksperimentų“ – kilo iš 2025-aisiais minimų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-jų gimimo metinių ir augančio poreikio kalbėtis apie dirbtinio intelekto (DI) poveikį menui ir visuomenei. Festivalio renginiuose Čiurlionio dvasia bus ne tik interpretuojama, bet ir perkoduojama – garso, judesio, šviesos ir DI algoritmų kalba.
Organizatoriai džiaugiasi, kad jubiliejinis, „Garsų potvynis“ – ne tik meniniai eksperimentai, bet ir edukacinė, bendruomenę ir ypač jaunimą telkianti patirtis. Į programą integruotos nemokamos edukacinės sesijos, jaunimo dirbtuvės ir veiklos, skirtos kultūrinei patirčiai plėsti.
Prie festivalio renginių vairo šiais metais – net šeši meno profesionalai: du universiteto profesoriai ir keturi jauni, populiarūs ir itin perspektyvūs menininkai, kultūros ir technologijų entuziastai, ypač mėgstami jaunosios kartos atlikėjai, pristatantys eksperimentines meno rūšis ir kūrybos galimybes, įtraukiantys vietos bendruomenę į edukacijas, kūrybines dirbtuves.
Festivalis prasidės dviejų Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorių, šiuolaikinių medijų eksperimentuojančio menininko Rimanto Plungės ir kompozitoriaus Tito Petrikio transmedijų projekto / autorinės parodos „Spalva. Garsas. Judesys“ atidarymu. Projektas „Spalva. Garsas. Judesys“ skirtas M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Antrasis festivalio savaitgalis skirtas turinio kūrėjo, inovacijų eksperto, muzikanto ir DI eksperimentuotojo Luko Keraičio edukacijai-paskaitai „Dirbtinis intelektas haliucionuoja Čiurlionį“. Kaip sako pats pirmąjį lietuvišką DI generuotą muzikos albumą (Prompto – Algoritmika) kūręs technologijų apžvalgininkas Lukas Keraitis, norisi pabūti draugišku parazitu – parodyti naujas technologijų galimybes ir paskatinti diskusijas iki šiol mažai keltais klausimais. Renginyje skambės DI muzikos kūrimo programomis sugeneruoti kūriniai pagal M. K. Čiurlionio muzikos įrašus, o edukacijoje-perklausoje L. Keraitis atskleis kūrybos su DI principus ir papasakos DI muzikos kūrimo etinius, kūrybinius ir teisinius iššūkius.
Žygimantas Kudirka – trečiojo „Garsų potvynio“ savaitgalio šeimininkas, menininkas, tekstų autorius ir atlikėjas, dramaturgas veikiantis interaktyviosios fikcijos, spekuliatyvios mokslinės fantastikos, dirbtinių kalbų ir avangardinio repo srityse.
Ketvirtasis savaitgalis vainikuos festivalį jauno, itin perspektyvaus režisieriaus Karolio Zajausko kartu su kompozitoriumi Donatu Vaitkūnu specialiai Senajai Zapyškio baznyčiai sukurtu garso performansu „Eko“. Tai režisieriaus dialogas su prieš metus statytu performansu „Narcizas“ VDU Botanikos sode.
Festivalio programa
Rugsėjo 6 d. – prof. R. Plungės ir prof. T. Petrikio transmedijų projekto / autorinės parodos „Spalva. Garsas. Judesys“ atidarymas.
Rugsėjo 13 d. – inovacijų eksperto L. Keraičio paskaita-edukacija „Dirbtinis intelektas haliucionuoja Čiurlionį“.
Rugsėjo 20 d. – menininko Ž. Kudirkos kolektyvinės rašymo dirbtuvės ir autorinis hibridinis performansas „Kudirka AV“.
Rugsėjo 27 d. – režisieriaus K. Zajausko kartu su kompozitoriumi D. Vaitkūnu specialiai Senajai Zapyškio bažnyčiai sukurtas garso performansas „Eko“.
