Pakaunės kultūros dvasia: vasaros ritmą keičia rudeniniai renginiai

Vasaros įspūdžiai
Vasarą Kauno rajone tikrai netrūko renginių ir kiekvienas galėjo rasti veiklų, tinkančių savam skoniui, – nuo energingų ir pažintinių iki edukacijų ar muzikinių intarpų. Kviečiame kartu sudėlioti kultūros vasaros akcentus, prisiminti, kur buvo gera širdžiai, ir sužinoti, ką bus galima aplankyti rudenį.
„Vasaros sezonas baigiasi tuomet, kai orai mūsų nuotaiką priartina prie rudeniškų pramogų. Tačiau turizmo sezonas Kauno rajone tęsiasi kone visus metus. Rudenį tradiciškai startuoja Turizmo mėnuo – rugsėjį siūlome ypač daug veiklų ir išvykų. Tad vasaros sezono tempą mums diktuoja gamta, o mes savo ruožtu turizmo sezoną tęsime ir rudenį, ir, jei sąlygos palankios, net žiemą.
Ši vasara nelepino saulėtomis dienomis, tačiau džiaugsmo keliaujantiems po Kauno rajoną netrūko.
Liepos 6 d. startavo interaktyvus ir labai įtraukiantis žaidimas „70 Kauno rajono smaragdų“, integruotas į mobiliąją Kauno rajono savivaldybės programėlę. Vos per mėnesį mūsų kraštą atrado nemažai keliautojų. Smagu, kad gausiai keliavo šeimos – jauniausias dalyvis buvo vos kelių mėnesių kūdikis! Įspūdžių patirta daug, o surinkti smaragdai buvo keičiami į puikius prizus. Kiekvieną dieną sulaukiame žaidimo dalyvių, atvykstančių atsiimti prizų ir besidalijančių savo patirtimis keliaujant po Kauno rajoną“, – sakė Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro (KRTVIC) direktorė Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Šiais metais Kauno rajono savivaldybė mini jos įsteigimo 70-metį. Šia intencija kultūros lauko organizatoriai pakvietė gyventojus ir svečius į begalę renginių, skirtų sukakčiai įprasminti. Tai ir žanriniai mėgėjų meno renginiai skirtingose Kauno rajono seniūnijose, ir specialiai šiai progai rengtų parodų atidarymai, ir žygiai kiekvienoje seniūnijoje, atrandant savo kraštą naujai.
„Ši vasara Kauno rajone, kaip niekada, buvo dosni lietaus ir kultūros renginių. Tikriausiai turime padėkoti kultūros mūzoms, kad masiškiausių, didžiausių, Kauno rajono gyventojų mėgstamiausių renginių nenuplovė liūtys ar nenupūtė galingi vėjų gūsiai. 70-mečio renginių maratoną vainikavo dviejų dienų iškilmingas kultūrinis vyksmas „Smaragdo žiedu“ – renginiu jį būtų per maža pavadinti“, – vasaros renginiais džiaugėsi Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Živilė Jurgaitienė.
Ji tikino, kad džiausią įspūdį paliko, daugiausia energijos, žmogiškųjų ir laiko resursų pareikalavo Kauno rajono savivaldos vadovų, kultūros įstaigų ir bendruomenių atstovų, mėgėjų meno kolektyvų dalyvių sutelktumas ir vienybė dėliojant visus Kauno rajono savivaldybės įsteigimo 70-mečiui ir Valstybės dienai įprasminti skirtus akcentus. Dėl to šios šventės buvo tokios ypatingos ir vienijančios.
Lankytojų gausa
Pašnekovės vardijo renginius, pritraukusius gausius būrius tiek vietos gyventojų, tiek svečių.
Štai liepos 5–6 d. Raudondvario dvaro parke vyko Kauno rajono mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Skambantis Kauno rajonas“, kuriame programą kūrė daugiau nei 1 tūkst. dalyvių, buvo galima aplankyti amatų ir kulinarinio paveldo mugę, Kauno rajono seniūnijų kiemelius ir dalyvauti interaktyviame žaidime, vyko tarptautinis riterių turnyras ir kitos viduramžių pramogos, pristatyta virtualioji Kauno rajono gyventojo kortelė.
Viską vainikavo specialiai šiai sukakčiai sukurtas miuziklas „Smaragdo žiedu“ (rež. T. Erbrėderis) ir atlikėjų J. Jaručio, M. Mikutavičiaus ir DJ Jovani koncertinės programos.
„Šis 70-metį įprasminantis renginys per dvi dienas sulaukė daugiau nei 20 tūkst. lankytojų iš visos Lietuvos“, – pažymėjo Ž. Jurgaitienė.
Be Kauno rajono sukakčiai paminėti skirtų kultūros renginių, vyko ir visi kiti suplanuoti ir jau tradicija tapę, vietos kultūrinę tapatybę formuojantys renginiai, festivaliai, koncertai: tarptautinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“ Zapyškyje, roko kultūros festivalis „Gatvės rokas“ Ramučiuose, dainuojamosios poezijos koncertas „Akacijų alėja“ Kulautuvoje, šiemet dedikuota a. a. Algirdui Svidinskui, šio festivalio sumanytojui ir ilgamečiam organizatoriui.
Žiūrovų pritraukė ir teatralizuotas, užlietų kaimų istorijas pasakojantis koncertas „Pėdos marių dugne“ Samylų įlankoje, šiuolaikinio scenos meno festivalis „ConTempo“, Babtų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro „Algupys“ 55-erių kūrybinės veiklos metų koncertas „Dūdpetrės“, Vilkijos džiazo festivalis „VilkiJAZZ“ Luiso Amstrongo estradoje ir begalė kitų vietos bendruomenių, kultūros operatorių organizuojamų renginių.
E. Kaminskaitė-Sutkuvienė pasakojo, kad puikus sezonas buvo ir kultūros laivo „Nemuno7“ gerbėjams. „Sezoną griausmingai pradėjome su jaunimo numylėtiniais – grupe „Katarsis“, pasirodžiusia po savo debiuto didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje, ir charizmatiškuoju Free Finga. Vidurvasario koncerte scenoje karaliavo jau 30 kūrybos metų skaičiuojanti grupė „Biplan“, – pridūrė turizmo centro vadovė.
Pakaunės specialistai pažymėjo, kad, be kultūros renginių, šią vasarą telktas dėmesys į vaikų užimtumą jų atostogų metu, todėl Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka su 30 padalinių, septyni kultūros centrai su devyniolika laisvalaikio salių, Kauno rajono muziejus organizavo vaikų vasaros poilsio stovyklas, kuriose vaikai ne tik turiningai leido laiką, tačiau ir gilino kultūrines patirtis, pilietiškumo kompetencijas, keliavo ir atrado Kauno rajono gamtą, istoriją, žmones, pastatus, įvykius.
Pamėgti maršrutai
Kauno rajono turizmo ekspertai įsitikinę, kad ir toliau vienu iš pagrindinių turizmo akcentų išlieka laivyba – pramoginiai plaukimai, galimybė persikelti iš vieno Nemuno kranto į kitą. Tai aktualios ir įdomios pramogos tiek vietos gyventojams, tiek atvykstantiems. Šių metų naujiena – nuolaidos šeimoms plaukiant keltu „Nevėžis“ ir laivu „Zapyškis“. Dar nepasibaigus sezonui jau matoma, kad ši iniciatyva pasiteisino.
„Gastroturizmo mėgėjams Kačerginė ir toliau lieka traukos vieta. Čia galima paragauti ne tik itališkų picų, bet ir prancūziškos virtuvės įkvėptų austrių ar tradicinių lietuviškų patiekalų. Smaližiai atranda originalių, rankų darbo desertų“, – dar vieną mėgstamą turizmo kryptį įvardijo E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Pasak KRTVIC direktorės, didžiausia naujiena – interaktyvus žaidimas „70 Kauno rajono smaragdų“. Jis sulaukė itin daug dėmesio ir teigiamų atsiliepimų dėl įtraukiančio turinio, įdomių užduočių ir galimybės žaidžiant pažinti lankytinas Kauno rajono vietas.
„Kauno rajonas yra skirtas šeimoms – šalia beveik visų lankytinų objektų yra patogi infrastruktūra, vaikų žaidimo aikštelės, poilsio zonos. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai taip pat yra atradę mūsų dviračių takus, kuriais galima saugiai keliauti dviračiais ar riedučiais. Džiaugiamės toliau vystoma dviračių takų infrastruktūra, skatinančia rinktis gamtai palankias transporto priemones.
Užsienio turistų srautai dar nepasiekė priešpandeminio lygio, tačiau sulaukiame keliautojų iš Pietų Europos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos kitų Europos valstybių, net tolimosios Naujosios Zelandijos. Įpusėjus vasarai daugėja ir piligrimų – jie keliauja pavieniui ar poromis ir žavisi mūsų krašto vaizdais ir draugiškais gyventojais“, – komentavo E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Veiksmas rudenį
Kauno rajone veiksmo tikrai netrūks ir rudenį. Kalendoriuje jau galima pasižymėti datas, kada bus galima vėl pamatyti ką nors išskirtinio ir sugrįžti į namus kultūriškai praturtėjus.
E. Kaminskaitė-Sutkuvienė pažymėjo, kad ruduo Kauno rajone tikrai nebus tylus, rugsėjis – turizmo mėnuo Kauno rajone. Praeitą savaitę kaip tik buvo paviešinta visa renginių programa. Joje – žygiai, edukacijos, unikalios lankytinos vietos, teatralizuotos ekskursijos. Tai bus puiki proga papildyti laisvalaikį, patirti naujų emocijų ir dar geriau pažinti nuostabų Kauno rajoną.
Kelios renginių datos jau aiškios. Štai rugsėjo 12 d. tradiciškai rengsime gervių išlydėjimo žygį „Pagervinėkime“. Rugsėjo 20 d. Kultūros laive „Nemuno7“ vyks sezono uždarymo koncertas su DJ MIX ir G&G Sindikatu, 27 d. – žygis nepraEIK:#Piliakalniai, o spalio 12 d. – nepraEIK:#Kultūra.
„Dalyvausime Vilniaus ir Šiaulių miesto šventėse, kur pristatysime „Smaragdų paieškos“ žaidimą, perkeltą iš virtualiosios aplinkos ant tikros žaidimo lentos. Prieš leisdamiesi į nuotykius programėlėje, lankytojai galės susipažinti su žaidimo principais gyvai“, – informavo E. Kaminskaitė-Sutkuvienė.
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja tikino, kad kaip ugdymo ir mokslo įstaigos rugsėjį pradeda naująjį mokslo ciklą, taip ir kultūros lauko veikėjai startuoja su nauju kūrybiniu sezonu. Šiaip jau pastaraisiais metais ribos tarp sezono pabaigos ir naujojo sezono pradžios nusitrynė, nes renginiai tęsiasi ištisus mėnesius.
„Kultūros paslaugos Kauno rajone teikiamos ištisus metus, stengiamasi, kad kiekvienas gyventojas kultūros paslaugų gautų kuo arčiau jo gyvenamosios vietos, siekiant integralumo, atskirties mažinimo, absoliuti dauguma mūsų organizuojamų renginių yra nemokami ir atviri visiems“, – teigė Ž. Jurgaitienė.
Ji atkreipė dėmesį į rudens renginių akcentus. Šiuo laikotarpiu bus gausybė renginių, koncertų, edukacijų, parodų ir dirbtuvių, skirtų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms įprasminti. Laukia daugybė skirtingo žanro renginių, kuriais bus užbaigti jubiliejiniai Kauno rajonui metai.
„Rugsėjo 22 d., minint tarptautinę Kultūros dieną, iškilmingame renginyje pagerbsime labiausiai Kauno rajono kultūrai ir menui nusipelniusius žmones, pakviesime į Kauno rajono kultūros projektų „Šiuolaikinės seniūnijos“ vykdytojų organizuojamus renginius Lapėse, Akademijoje, Ežerėlyje, Babtuose ir kitur.
Be to, naująjį kūrybinį sezoną pradeda ir prie kultūros centrų veikiantys įvairių amžiaus grupių mėgėjų meno kolektyvai. Juos kasmet papildo nauji dalyviai, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui ir Kauno rajono savivaldybei sutelktinai finansuojant atsinaujinantys tautinius kostiumus, liaudies instrumentus, rengiantys naują repertuarą ir aktyviai gastroliuojantys ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – sakė Ž. Jurgaitienė.
Ji pridūrė, kad nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 21 d. Kauno rajono švietimo centras drauge su partneriais – įstaigomis, teikiančiomis neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, organizuos žaidimą „Suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei“. Žaidimo tikslas – skleisti mokymosi visą gyvenimą viziją, skatinti suaugusiuosius aktyviai dalyvauti Neformalaus suaugusiųjų švietimo programose, gilinti kultūrines kompetencijas.
Kauno rajono Ramučių kultūros centras spalio–lapkričio mėnesiais pakvies visus norinčius dalyvauti azartiškose protų kovų turnyruose „Kietas riešutėlis“. Atrankiniai turai vyks skirtingose Kauno rajono seniūnijose, tad kviečiame sekti informaciją, registruotis ir prasmingai leisti laisvalaikį.
Kauno rajono muziejus kasmet pasiūlo naujų įdomių edukacinių programų tiek Raudondvario pilyje, tiek T. Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje, ypatingos meninės vertės tarptautinių parodų, etninės kultūros gerbėjai visuomet laukiami A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje. Tad pakaunės gyventojai ir svečiai turėtų domėtis naujienomis apie šiose vietose vyksiančius renginius.
Kultūros biudžetas
Kauno rajono savivaldybės specialistai aiškino, kad kultūros paslaugos Kauno rajone yra nemokamos ir kultūros operatoriai neužsidirba iš teikiamų paslaugų, tad viso kultūros sektoriaus išlaikymas krinta ant savivaldybės pečių.
Į tai įeina ir darbuotojų darbo užmokestis, ir veiklos organizavimas, pastatų išlaikymas, kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, projektai ir kt.
„Džiaugiamės, kad Kauno rajono savivaldybė kasmet atranda vidinių resursų ir finansavimas kultūros sektoriui nuosekliai auga. 2025 m. biudžete kultūros sričiai buvo suplanuota 10,7 mln. eurų. Tai 3,7 proc. daugiau nei 2024 m. biudžete.
Metai dar nesibaigė, tačiau jau dabar galima pasakyti, kad 2025-iesiems planuotas finansavimas bus išaugęs, nes prisidės kultūros infrastruktūros plėtrai skiriamos lėšos: Vilkijos kultūros centro naujų patalpų kapitalinis remontas, Kauno rajono muziejaus padalinio A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus remontas, Raudondvario kultūros centro renovacijos pabaigos darbai, projektuojamos kultūros erdvės Garliavoje, Kulautuvoje, Neveronyse ir kitur“, – komentavo Ž. Jurgaitienė.
„Investicijos į kultūrą gal ir neduoda tiesioginės finansinės grąžos, tačiau šiame sektoriuje grąža matuojama kitokiais rodikliais: gyventojų pilietiškumo augimu, emocinės sveikatos gerėjimu, viešojo sektoriaus pasitenkinimo indekso augimu, lojalumu ir atsidavimu gyvenamajai vietovei, saugumo indekso pokyčiais, turizmo galimybių augimu ir t .t. Kultūros poveikis sunkiai išmatuojamas, bet ji kuria teigiamus vidinius žmogaus pokyčius“, – pridūrė pašnekovė ir paragino dar gausiau lankytis Kauno rajono renginiuose ir turtinti save.
