 Joninių naktis Rumšiškėse: nuo saulėlydžio iki saulėtekio

Joninių naktis Rumšiškėse: nuo saulėlydžio iki saulėtekio

2026-06-18 17:06 diena.lt inf.

Birželio 23-ąją Lietuvos etnografijos muziejus Rumšiškėse kviečia į Joninių naktį – laiką, kai galima trumpam sustoti ir iš naujo pajusti ryšį su gamta bei vieniems su kitais. Muziejaus erdvėse atgis senosios tradicijos, o lankytojų lauks apeigų ir paslapčių kupina trumpiausia metų naktis.

Kai daugelyje vietų Joninės tampa koncertų ar pramogų vakaru, Lietuvos etnografijos muziejuje jos išlaiko savo tradicijas. Čia lankytojai ne tik stebi šventę, bet ir tampa jos dalimi – pina vainikus, klausosi pasakojimų apie stebuklingą žolynų galią, dalyvauja burtuose, žaidimuose.

Vienas akcentų – galimybė nakvoti muziejaus teritorijoje. Svečiai galės įsikurti su palapinėmis ir šventę pratęsti iki pat saulėtekio: ne tik dalyvauti renginyje, bet ir iš tiesų patirti trumpiausią metų naktį – nuo Joninių apeigų iki pirmųjų brėkštančios aušros spindulių.

„Joninės Lietuvos etnografijos muziejuje – tai galimybė vienai nakčiai persikelti į laikus, kai žmogus jautė ypatingą ryšį su gamta, jos ciklais ir bendruomene“ – pabrėžia organizatoriai.

Kodėl verta Jonines švęsti Rumšiškėse?

Joninių muziejuje išskirtinumas – autentiška aplinka. Vakaro renginiai vyks Dzūkijos sektoriuje ir Klojimo teatro prieigose, tarp kalvų, pievų ir upelio, kur šventinės Joninių apeigos įgauna ypatingą atmosferą.

Vienu įspūdingiausių vakaro akcentų taps degančių ratų ridenimas nuo kalno – saulės ciklą simbolizuojantis ritualas. Saulei leidžiantis bus užkurtas aukuras, o vėliau slėnyje įsiliepsnos didysis Joninių laužas.

Prie Pravienos upelio bus plukdomi vainikėliai, o drąsiausieji leisis ieškoti legendinio paparčio žiedo. Sakoma, kad jį radusiam atsiveria visos pasaulio paslaptys.

Šventė, trunkanti iki aušros

Šventės dalyvių laukia naktišokiai su folkloro muzikantais, koncertai, pokalbiai prie laužo ir saulės pasitikimas auštant.

Scenoje pasirodys folkloro kolektyvai, instrumentinio folkloro grupė, o nakties koncertinę programą tęs atlikėjai Adas ir Viltė bei grupė „Vilko Pupos“.

Ilgesnis laikas pažinti muziejų

Šventės proga lankytojai turės išskirtinę galimybę ilgiau nei įprastai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Visos vidaus ekspozicijos bus atviros iki 20 val., o Dzūkijos sektoriaus sodybas bus galima lankyti net iki 23 valandos.

Joninių naktis Rumšiškėse – nuo degančių ratų iki paparčio vilionių. Nuo saulėlydžio iki saulėtekio.

Joninių programa: https://lemu.lt/jonines-2026/

Joninių „Facebook Event“: https://fb.me/e/1ZKxhdxMka

Išankstiniai bilietai: https://bilietai.lemu.lt/lit/events/32

Vaizdo klipas „YouTube“: https://www.youtube.com/watch?v=jfItiTRmR5U 

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Joninės
Rumšiškės
Lietuvos etnografijos muziejus
Rumšiškės Lietuvos etnografijos muziejuje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų