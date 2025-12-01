Kaune nugriaudėjo M1 muzikos apdovanojimai

Visą ir išties solidų apdovanojimų scenoje pasirodysiančių atlikėjų sąrašą organizatoriai jau skelbė anksčiau. Buvo atskleista ir kas tapo renginio atidarymo žvaigždėmis. Tai Gabrielius Vagelis, „Šeškės“, Džordana Butkutė, Lukas ir Petras Geniušai, Petras Vyšniauskas, Tomas Varnagiris, gospel choras. Netradicinis amplua numatytas Andriui Mamontovui.
Kauno „Žalgirio“ arenoje jau nuo sekmadienio virė intensyvus darbas – pastatyta įspūdingo dydžio bei formos scena, sumontuota naujausia garso bei šviesų technika, VIP zonoje nutiestas mėlynasis kilimas, užkulisiuose zujo muzikos žvaigždės.
Čia bendrus jungtinius pasirodymus, be jau paminėtų atlikėjų, surengė Donatas Montvydas, Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis, „Žemaitukai“, Gabrielė Vilkickytė, Despotin Fam, Giedrė, Petunija, Pijus Opera, „8 Kambarys“, Cherri, lietuviškos muzikos legendų penketas – Egidijus Sipavičius, Rosita Čivilytė, Neda Malūnavičiūtė, Česlovas Gabalis, Steponas Januška. Taip pat užsienio grupės „Abor & Tynna“ bei „Tautumeitas“.
Vakaras prasidėjo įspūdingu žvilgsniu į M1 istoriją. Nuskambėjo pirmoji radijo stoties eteryje skambėjusi daina – grupės „Queen“ kūrinys „Radio GaGa“. Vilniuje esančiuose Radijo namuose vienas likęs Andrius Mamontovas užsiminė, kad likęs vienas gali daryti, ką tik nori – taip muzikos legenda į sceną pakvietė Džordaną Butkutę, atlikusią kūrinį „Vienas namuose“.
Nuskambėjo ir pirmoji lietuviška daina, grota M1 eteryje – tai grupės „Hiperbolė“ kūrinys „Vasara“. Ją „Žalgirio“ arenos scenoje atliko Gabrielius Vagelis ir „Šeškės“.
METŲ KONCERTAS
Jessica Shy (Kalnų parkas)
Lilas ir Innomine (Vingio parkas)
Donatas Montvydas (Kalnų parkas)
„Žemaitukai“ („Žalgirio“ arena)
GJan (SĀGA, „Žalgirio“ arena)
Iš viso šioje nominacijoje buvo atiduota net 85 tūkst. balsų. Daugiau nei 30 tūkst. iš jų surinko laimėtoja tapusi Jessica Shy.
„Noriu pasidžiaugti už visus koncertus Lietuvoje – tai, kas vyksta, yra neįtikėtina. Koncertų lygis per pastaruosius metus labai ženklai pakilo. Noriu padėkoti šimtams žmonių, kurie prisidėjo“, – džiaugėsi atlikėja, atsiimdama apdovanojimą.
METŲ GRUPĖ
„G&G Sindikatas“
„Katarsis“
„Žemaitukai“
„Lilas ir Innomine“
„Sisters on Wire“
„Solo ansamblis“
Vos keliais tūkstančiais aplenkę antroje vietoje likusius konkurentus, geriausia grupe tapo „Žemaitukai“.
„Tarp tokių nominantų man dreba kojos. Nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų gerbėjams“, – sakė Ovidijus Petrauskas.
Jo kolega Linas Vaitkevičius taip pat dėkojo „Žemaitukų“ fanams.
„Jūs padarote darbą už mus – ateinate į koncertus, balsuojate, o mums telieka mėgautis ir parodyti jums jausmus per muziką“, – kalbėjo jis.
METŲ PRODIUSERIS
AGATA įsteigtas prizas atiteko žmonėms, palydintiems dainą nuo pirmosios idėjos iki galutinio skambesio. Nugalėtojais tapo Karolis Labanauskas ir Linas Strockis, dirbę prie Jessicos Shy albumo „Žveris“.
„Ačiū Karoliui“, – nedaugžodžiavo apdovanojimą atsiėmęs Linas Strockis.
METŲ NOSTALGIJA
Atlanta „Man patinka taip gyvent“
Delfinai ir Edilija „Saulė 2024“
Katarsis „Balta meilė“
Sauben, Hiperbolė „Laužai“
Sauben, Jonis „Ant tėvo dalgio ašmenų“
Delfinai ir Keitė „Žemyn“
„Neturiu žodžiu, sakiau, kad tikrai neverksiu, bet tiesiog suėmė“, – ašarų neslėpė Sauben.
Jis dėkojo ir grupei „Hiperbolė“.
„Jauniems prodiuseriams – stenkitės, kurkite muziką. Jei neturite balso, yra kitų būdų!“ – juokavo Sauben.
Ne visos nominacijos M1 muzikos apdovanojimuose – vien geros ir pilnos pagyrų. Buvo išrinkta ir daina „PRAŠAU, NEBEGROKIT“ – ta, kuri labiausiai įgriso.
Laureatu tapo jaunasis atlikėjas Adomas Vyšniauskas ir jo superhitas „Jeigu žinai ko tu nori“. Tiesa, vaikinas į tokį įvertinimą sureagavo kukliai – lipo į sceną ir su džiaugsmu ant kaklo pasikabino M1 įsteigtą apdovanojimą.
„Noriu padėkoti Dievuliui. Jei ne jo išklausyta kiekviena mano malda ir suteikta galimybė stovėti čia, šito nebūtų“, – kalbėjo Adomas.
Jis dėkojo šeimai, kuri visada palaikė. Taip pat – muzikantams ir kolegoms.
„Jie pakviesdavo kartu, sutikę paspausdavo ranką, duodavo komplimentą ir leisdavo pasijusti viename lygyje su jais“, – kuklinosi A. Vyšniauskas.
Savo kalbą jis baigė atsiklaupęs ant scenos.
„Aš artistas - Man nieko nereikia. Tik ateikite čia su viltim! Ar jūs giriat mane, ar jūs peikiat - Man vis tiek! Jei jūs čia, su manim“, – eilėmis kalbėjo „Prašau, nebegrokit“ apdovanojimą atsiėmęs Adomas Vyšniauskas.
UŽ GARSĄ PASAULYJE
„Kūrėjas, kuris Lietuvos vardą išnešė į platųjį pasaulį“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo M1 programų direktorius A. Eisimantas.
M1 vardu specialų apdovanojimą skiria Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui.
METŲ PROVERŽIS
Adomas Vyšniauskas
AISTÈ
„Katarsis“
Paulina Paukštaitytė
„Žemaitukai“
Adrina
„Nesąmonė, koks čia proveržis!“ – atsiimdavo apdovanojimą juokavo „Žemaitukai“.
METŲ KITAIP
Furytto
„jautì“
„Katarsis“
Monika Pundziūtė
„punktò“
ba.
Dviguba balsų persvara nominacijoje nugalėjo „Katarsis“.
„Noriu padėkoti už tai, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių kurie mus palaiko. Ačiū, visiems kas palaikot“, – sakė grupės „Katarsis“ vokalistas.
VISOS LIETUVOS MUZIKA
Radijo stoties „Lietus“ įsteigta nominacija skirta žmogui, kurį drąsiai galima vadinti scenos legenda – Steponui Januškai iš grupės „Studija“.
„Tai žmogus šypsena, kelrodė žvaigždė ne vienam muzikos atlikėjui, kuri tiesė kelią į didžiąją sceną savo žiniomis“, – pristatydamas prizą kalbėjo „Lietaus“ programų direktorius G. Vaičikauskas.
METŲ DAINININKAS/DAINININKĖ
Adomas Vyšniauskas
Free Finga
Jessica Shy
OG Version
Vaidas Baumila
Rokas Yan
„Wow... Nesitikėjau šiais metais, nuoširdžiai. Tiems, kuriems mes jau atsibodom, turiu liūdnų žinių – mes ir toliau tęsime tai, ką darome, ir toliau stengsimės iki maksimumo, nes mes mylime tai, ką darom“, – į publiką kreipėsi Jessica Shy.
METŲ HITAS
Adomas Vyšniauskas „Jeigu žinai ko tu nori“
GJan „Kaip man atmylėt tave“
Jessica Shy „Vis vien“
Norbertas „Sapnas“
Rūta Mur ir Leon Somov „Saugok širdį“
Katarsis „Tavo akys“
Atsiimdamas garbingą apdovanojimą, prieš tai gavusią ir „Prašau, nebegrokit!“ prizą, jis dėkojo kartu ją įrašiusiam Edvinui Kišonui.
„Gal kažkam tai yra tik daina, bet norėčiau, kad ji ir būtų kaip malda. Kai sėdėjau ofise ir man kilo minčių, ar čia yra tai, ką aš turiu daryti, norėčiau, kad ir jūs savęs paklaustumėte, ar žinote, ko norite“, – Kauno „Žalgirio“ arenoje kalbėjo Adomas Vyšniauskas.
Naujausi komentarai