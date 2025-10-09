Jūsų siunta perkelta į tolimesnį paštomatą? Pasakė, ką daryti

– Papasakokite, koks šiuo metu yra paštomatų užimtumas?
– Na, šiuo metu jau iš tiesų elektroninei prekybai populiarėjant kiekvienais metais, labai pastebime tą cikliškumą, kuris atsispindi ir paštomatų užimtume. Tai šiuo metu labai daug – nuo pat rugsėjo pradžios, nuo rugpjūčio pabaigos – prasidėjo įvairūs rudens išpardavimai, kas paskatino didesnį užimtumą. Na, bet tas didžiausias piko laikotarpis kiekvienais metais sutampa su juodojo penktadienio išpardavimų pradžia prieš kalėdinį laikotarpį, kuriam iš tiesų tiek mes, tiek kitos logistikos bendrovės ruošiamės visus metus, kad siuntos, kiek įmanoma, greičiau ir operatyviau būtų įteiktos klientams.
– Pakalbėkime apie siuntų perkėlimą. Kokios priežastys, kodėl taip įvyksta?
– Stengiamės iš tiesų, kaip ir minėjau, kad siuntos, kiek įmanoma, greičiau pasiektų mūsų klientus. Tačiau kai kurie paštomatai, vadinami patys populiariausieji paštomatai, būna užimtesni, ir kartais, siekdami, kad siunta greičiau pasiektų gavėją, ją nukreipiame į alternatyvų paštomatą.
– Ar yra kažkokios atstumo ribos, kiek toli jūs galite nukreipti siuntą?
– Tikrai taip, žinoma, yra. Stengiamės, kad tas alternatyvus paštomatas nesudarytų nepatogumų klientams. Tai ta riba yra iki 2 km atstumu. Ką dar svarbu paminėti, kad jeigu klientas pamato, jog alternatyvus paštomatas jam nėra patogus, jis visgi norėtų galbūt ilgiau šiek tiek palaukti savo siuntos, tai visada gali kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus, ir mes siuntą peradresuosime į tą paštomatą, kuris buvo pasirinktas pirmuoju numeriu.
– Jeigu žmogus jau gavo siuntą į sau netinkantį paštomatą, viskas, ką reikia daryti – kreiptis į administraciją ir tai bus sutvarkyta?
– Tuo atveju, jeigu jam nėra patogu. Nes iš tiesų didžiajai daliai žmonių net ir alternatyvusis paštomatas yra patogi vieta siuntų atsiėmimui. Bet būna įvairiausių priežasčių, todėl tokiu atveju visada drąsiai galima kreiptis į klientų aptarnavimo specialistus – elektroniniu paštu arba telefonu – ir mes peradresuosime siuntą į tą paštomatą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kai atsitinka tokia situacija, kad mūsų pasirinktas paštomatas būna perpildytas, kodėl, pavyzdžiui, nėra iš karto susisiekiama su žmogumi ir galbūt pasitikslinama, kurioje vietoje jam būtų patogiau atsiimti siuntą?
– Labai svarbu paminėti kelis tokius aspektus. Tai vien per paštomatus – per LP Express paštomatų tinklą – per mėnesį keliauja virš milijono siuntų. Atvejai, kuomet jos yra nukreipiamos į alternatyvius paštomatus, tikrai nėra dažni. Be to, kalbant apie patį procesą, kurjeriai į kai kuriuos paštomatus siuntas bando pristatyti ne vieną kartą per parą.
– Tai būtų per sudėtinga kiekvienam skambinti?
– Taip, tikrai. Mes norime tą procesą, kiek įmanoma, padaryti patogesnį ir greitesnį, bet suprantame, kad kai kuriais atvejais žmonės visgi nenori alternatyvaus paštomato ir būtų linkę ilgiau palaukti. Todėl mes ir paliekame tą galimybę – paskambinti ir nukreipti siuntą ten, kur žmogus prašė užsakymo metu.
– Ar pasitaiko dėl tokių atvejų skundų?
– Tų skundų iš tiesų nėra daug, tas procentas nėra didelis, ir, kaip minėjau, didžioji dalis net negalima sakyti, kad tai yra skundai. Tai labiau būna prašymai, kad nėra patogi viena ar kita vieta, ir tokiu atveju mes nukreipiame į alternatyvų paštomatą.
Per mėnesį keliauja virš milijono siuntų.
– Taip pat pasitaiko ir kitokių situacijų su siuntomis – pavyzdžiui, būna, kad žmogus užsisako, jog kurjeris atvežtų į darbo vietą, bet tada ateina pranešimas, kad siunta pristatyta į pašto skyrių. Dėl kokių priežasčių šitaip pergrupuojamos siuntos?
– Čia nereikėtų į kiekvieną atvejį žiūrėti labai atskirai, nes, kalbant apie siuntų pristatymo niuansus, kartais yra labai sudėtinga viską suvienodinti, nes situacijų gali būti pačių įvairiausių. Gali būti, kad nepavyko, tarkime, susisiekti su gavėju, tokiu atveju siunta iš karto pristatoma alternatyviais kanalais. Tai kiekvienas atvejis yra unikalus, bet, žinoma, visais atvejais stengiamės, kad siunta pasiektų gavėją tuo būdu, kuris ir buvo užsakytas.
Naujausi komentarai