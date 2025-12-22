Kaune skambėjo kalėdinės giesmės

Gruodžio 19–22 dienomis kalėdinių giesmių vakarai dovanojo jaukumą, ramybę ir susikaupimą. Gyva muzika leido trumpam sustoti ir pajusti artėjančių švenčių nuotaiką.
Pirmąjį vakarą, gruodžio 19 d., Rotušės aikštėje klausytojus džiugino Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos mišrus jaunimo choras „Gaja“, Kauno Švč. Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“, Kauno kultūros centro mišrus choras „Kamertonas“ bei Gospel ansamblis „Vilnius Voices“.
Gruodžio 20 d. giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo choras „Akordas“, Kauno kultūros centro mišrus choras „Gintaras“, gospel choras „Gloria“ bei choras „Fainuoliai“.
Gruodžio 21 d. Kaune skambėjo Gospel ansamblio „United Voices“ balsai, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“ ir Kauno kultūros centro mišrus choras „Diemedis“.
