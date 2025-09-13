Kaune vyks „Fluxus“ festivalis, kviesiantis dalyvius kopti į Parodos kalną

Pasak festivalį organizuojančių Kauno menininkų namų, dalyviai šiemet gali tikėtis ne tik unikalių staigmenų, bet ir išskirtinių progų patirti „Fluxus“ judėjimo dvasią savo kūnu ir protu“.
„Festivalis jau tapo vienu laukiamiausių renginių Kaune, savyje talpinančių milžinišką kūrybinį užtaisą. Šiemet paruošėme programą, skatinsiančią išlaisvinti viduje tūnantį žvėrį ir pasiruošti įsimintinai kelionei į Parodos kalną“, – pranešime cituojama festivalio prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė.
Ji ragino dalyvius ne tik apsirengti keisčiausiais kostiumais, bet ir išbandyti kopimą į kalną ropojant atbulomis, stumiant vienas kitą karučiu, šokinėjant ar lipant antele.
Pranešama, kad kalno viršuje žmones pasitiks speciali radijo scena. Į kalną užkopus didžiajai daliai jų, S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje lauks scenos programa ir slaptas muzikinis pasirodymas.
Šiais metais pristatoma naujovė – aikštėje įsikurs du podiumai, kuriuose dalyviai galės demonstruoti savo kostiumus ir dalyvauti konkurse.
„Akyliausi ir kūrybiškiausi kauniečiai rugpjūtį ir rugsėjį galėjo kurti gigantišką aštuonkojį Mokslo saloje, dvi milžiniškas žirafas Lietuvos zoologijos sode ir unikalius debesis Ąžuolyno bibliotekoje – visi jie kartu su mumis užkops į Parodos kalną“, – sako renginio prodiuserė.
Skelbiama, kad šeštadienį Kauno Paveikslų galerijos lauko erdvėje taip pat vyks specialios kostiumų dirbtuvės, kurių metu bus galima susikurti fantastinio gyvūno kostiumą.
„Arba gyvūniškas drabužių modifikacijas: papildomą kengūros kišenę pilve ar rankoves, primenančias vorų kojas“, – rašoma pranešime.
„Fluxus“ – XX amžiaus septintajame dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų judėjimas, kvestionavęs tradicines vertybes, siekęs panaikinti ribą tarp meno ir gyvenimo, kūrybą grindęs atsitiktinumu, ironija, žaidimu, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių sujungti įvairias menines technikas bei disciplinas.
„Fluxus“ grupę 1962 metais įkūrė lietuvių kilmės dailininkas Jurgis Mačiūnas. Festivalis Kaune vyksta nuo 2018 metų.
