Kvailiojimų šventė Kaune: budinkime sparnuotus kliedesius!

2019 m. Kaune kaip „Fluxus“ renginių dalis surengtas pirmas kopimas atrodo neketina išsemti savo kūrybiškumo. Tai atskleidė šeštadienį vykusio renginio dalyviai.
Jie azartiškai įgyvendino renginio organizatorių – Kauno menininkų namų – raginimus kūrybiškai kvailioti, pasprukti kuo toliau nuo komforto zonos ir taip pasilinksminti, kad, pasak festivalio sumanytojų, atsibustų „visi vidiniai gyviai, laukiniai šnabždesiai, uodeguotieji sapnai ir sparnuoti kliedesiai“.
„Laikas bėgti, ropoti, skrieti aukštyn, šliaužti, užsiropšti ant pečių ar būti užneštiems ant rankų į Parodos kalną, išsilaisvinus iš galvos zoologijos! Tradiciškai lauksime ir beprotiškų kostiumų bei atributų, šokių ir dainų, švenčiančių meninį absurdą“, – ragino organizatoriai.
Skatino kūrybiškumą
Prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė paaiškino, jog šiemet dalyviai buvo kviečiami ne tik kurti įspūdingus kostiumus, bet ir atrasti savitą, išradingą būdą kopti į kalną. Tikslas – įtraukti kuo daugiau žmonių.
„Fluxus“ festivalis jau aštuntą kartą nuobodžią kasdienybę transformuos į nepamirštamą šventę, kurioje šiemet susipins gyvūniški elementai. Vienu iš pagrindinių akcentų taps „Fluxus“ meno krypties įkvėpėjo Jurgio Mačiūno aikštėje startuosiantis pasirodymas, kuris įtrauks visus festivalio dalyvius“, – sakė kopimo režisieriumi vadinamas Linas Jurkštas.
Kopimas turėjo startuoti apie 21 val., tačiau jau gerokai anksčiau savitą renginio nuotaiką buvo galima pajusti Kauno paveikslų galerijos lauko erdvėje.
Gal arkliažuvis?
K. Donelaičio gatve pro Kauno paveikslų galeriją einantys žmonės jau iš tolo atkreipdavo dėmesį į būtybę, galbūt panašią į arkliažuvį su dujokauke.
Paklaustas, kas čia per kūrinys, Sauliumi prisistatęs pusamžis vyras „Kauno dienai“ sakė: „Čia tokia, ne valstybine kalba išsireiškus, beliberda. Pasaulį apimančio chaoso ir netvarkos, suirutės įkūnijimas. Suirutė yra ne tik žmonių, bet ir gyvūnų pasaulyje. Tas padaras yra tiesiog kažkas. Neapibrėžtas. Toks yra fliuksus.“
Paklaustas, kokios srities menui atstovauja, Saulius sakė: „Nesu menininkas, bet, kai pagalvoji, visi mes menininkai“.
Kvietė įsijungti
Praeiviai buvo kviečiami užsukti į kostiumų dirbtuves ir savo rankomis pasigaminti sufantazuotą aprangą.
„Jei esate įsitikinę, kad kopimo būdas koja kojon turi eiti su kostiumu – pasigaminkite tokį, kuris netiktų niekam, bet būtų tobulas jums“, – sakė dirbtuvių šeimininkas Lukas Dovydėnas.
Jis paaiškino, kad dirbtuvėse yra visokiausių rūbų, rūbelių, skiaučių ir vista tai tinka savitai aprangai sukurti.
„Galima susikurti savo fantastinio gyvūno kostiumą arba gyvūniškas drabužių modifikacijas: papildomą kengūros kišenę pilve ar rankoves, primenančias vorų kojas bei dar daugiau“, – sakė L. Dovydėnas.
Rutina sustingo
Kai lygiai 20.30 val. vakaro fantasmagoriškas paradas pajudėjo į Parodos kalną, aplinkinėse gatvėse įprasta gyvenimo rutina sustingo – į ilgą eilę išsirikiavo autobusai, troleibusai, lengvieji automobiliai.
„Kas čia vyksta?“ – klausė iš troleibuso išlipusi vairuotoja.
Aukštyn į kalną kopiančios procesijos dalyvių laukė koncertas, apdovanojimai ir plakatai su raginimais iškvėpti susikaustymą ir kūrybiškai pašėlti.
