 Kauno miesto simfoninis orkestras gastroliuos Torunėje

Kauno miesto simfoninis orkestras gastroliuos Torunėje

2026-06-17 11:44
Pranešimas spaudai

Birželio 19–20 dienomis Kauno miesto simfoninis orkestras surengs gastroles Torunėje (Lenkija), kur kartu su Torunės simfoniniu orkestru publikai pristatys du išskirtinius koncertus. Gastrolių iniciatorius – dirigentas Dainius Pavilionis, jau ne vienerius metus puoselėjantis meninius ryšius tarp Lietuvos ir Lenkijos muzikų. D. Pavilionis yra ne tik Kauno miesto simfoninio orkestro dirigentas, bet ir nuo 2019 metų eina Torunės simfoninio orkestro meno vadovo bei vyriausiojo dirigento pareigas. Būtent jo iniciatyva ir ilgametis darbas abiejose šalyse tapo svarbiu impulsu šių gastrolių atsiradimui ir tolesniam orkestrų bendradarbiavimui.

Kauno miesto simfoninis orkestras

Pirmasis koncertas įvyks birželio 19 dieną Torunės miesto šventės renginių programoje. Šventiniame vakare jungtinis Kauno ir Torunės orkestrų kolektyvas pasirodys kartu su populiariu lenkų vokaliniu projektu „Tre Voci“, kurio repertuare dera klasikinės muzikos tradicijos ir šiuolaikinio skambesio elementai.

Dirigentas Dainius Pavilionis
Dirigentas Dainius Pavilionis / Kauno miesto simfoninio orkestro nuotr.

Gastrolių kulminacija taps birželio 20 dieną vyksiantis koncertas moderniame CKK Jordanki meno ir kongresų centre. Šiame koncerte Kauno miesto simfoninis orkestras ir Torunės simfoninis orkestras susijungs į vieną kolektyvą, simbolizuojantį abiejų miestų kultūrinį bendradarbiavimą ir muzikos galią vienyti skirtingas bendruomenes. Koncerto programoje nuskambės bendras dviejų kompozitorių – kaunietės Zitos Bružaitės ir torunietės Magdalenos Cynk – kūrinys „Dviejų upių daina: Vysla ir Neris“, parašytas specialiai šiai orkestrų kūrybinei partnerystei.

D. Pavilionis ir Torunes orkestras
D. Pavilionis ir Torunes orkestras / M. Zieliński nuotr.

Šios gastrolės yra ne tik reikšmingas meninis projektas, bet ir svarbi miestų partnerystės iniciatyva. Kaunas ir Torunė jau daugelį metų palaiko partnerystės ryšius, o kultūriniai mainai tampa vienu ryškiausių šio bendradarbiavimo pavyzdžių. Bendri koncertai suteikia galimybę abiejų miestų gyventojams pažinti vieniems kitų kultūrą, stiprina tarptautinius muzikinius ryšius ir atveria naujas bendrų projektų perspektyvas.

Abipusė meninė partnerystė nesibaigs ir po šių gastrolių. Jau rugsėjo mėnesį kultūriniai mainai persikels į Kauną – Torunės simfoninis orkestras surengs koncertą Kauno publikai, taip pratęsdamas muzikinį dialogą tarp dviejų partnerių miestų ir jų kultūros institucijų.

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Kultūra

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