Kauno pilies papėdėje – žvilgsnis į retro automobilius

Istorinių automobilių entuziastai Kaunui padovanojo tikrai kerintį vaizdą. Klasikinių automobilių paradas startavo ties prekybos miesteliu „Urmas“. Kolona važiavo Pramonės, Savanorių prospektais, Šv. Gertrūdos bei Šauklių gatvėmis kol pasiekė Kauno pilį. Tad pasigrožėti retro automobiliais buvo galima ne tik Senamiestyje, bet ir kone visame mieste.
Vos sustačius automobilius prie Kauno pilies, smalsuoliai pradėjo rinktis aplink. Dėmesį traukė ne tik įvairios markės, bet ir automobilių dizaino detalės – ragai, kailiu puoštos sėdynės ir vairai.
Kauno gimtadienio šventės lankytojams buvo įdomu ir kiek priežiūros reikalauja tokie istoriniai automobiliai, ir kiek degalų jie naudoja.
„Kai benzinas tiek išbrangęs, matyt, tik per šventes su tokia mašina iš garažo išvažiuoja“, – juokavo vienas kaunietis.
„Man labai gražūs istoriniai automobiliai. Kiekvienas, atrodo, turi savo aurą, tikrai matęs gyvenimo, turi išskirtinių detalių. Šiuolaikinės transporto priemonės visos vienodos, reta sulaukia dėmesio, nes tiesiog neišsiskiria iš bendro eismo srauto“, – nuomone pasidalijo kitas vyras, kaip tik dairęsis į vieno klasikinio automobilio vidų.
