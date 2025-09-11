Kauno valstybinės filharmonijos ruduo

Apie tai, kas laukia klausytojų naujajame KVF sezone, „Kauno dienai“ pasakojo šios koncertinės įstaigos vadovas Justinas Krėpšta.
– Kas atidarys šių metų KVF rudens sezoną?
– Sezonas bus labai turiningas, klausytojams parengėme net 40 koncertų. Prasidės jis itin stipriu akcentu. Šiemet minime 120-ąsias iškilaus lietuvių kompozitoriaus ir pianisto Vytauto Bacevičiaus gimimo metines. Šis su Kauno miestu glaudžiai susijęs kūrėjas yra vienas ryškiausių XX a. lietuvių modernistų, o jo muzika alsuoja filosofiniu pasaulio matymu ir kosmologinėmis idėjomis.
Pasitinkant jo sukaktį Kaune buvo surengtas tarptautinis V. Bacevičiaus pianistų konkursas. Žymiausias V. Bacevičiaus muzikos puoselėtojas, pianistas ir konkurso komisijos pirmininkas Gabrielius Alekna teigia: „V. Bacevičius buvo pirmasis tarptautinį pripažinimą pelnęs lietuvių instrumentinės muzikos atlikėjas. Dabar jis laikomas svarbiausia XX a. vidurio lietuvių muzikos asmenybe. Jo muzika – tai vis dar neišnaudotas Lietuvos turtas. Labai svarbu susieti V. Bacevičiaus laikus su dabartimi, įprasminti ir skleisti šį Lietuvos turtą konkrečiais darbais.“
Konkurse – pianistai iš Lietuvos, JAV, Jungtinės Karalystės, Pietų Korėjos, o rugsėjo 14 d. KVF rudens sezono starto ženklu taps trečiasis konkurso turas. Finalininkai kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru (KMSO) ir dirigentu Martynu Staškumi atliks Maurice’o Ravelio, Tomo Kutavičiaus ir George’o Gershwino fortepijoninius koncertus.
– Į ką naujojo sezono metu turėtų atkreipti dėmesį simfoninės muzikos gerbėjai?
– Žinoma, visų pirma jie turėtų pasidomėti filharmonijos siūlomu rudens sezono simfoninės muzikos abonementu. Penkis koncertus aprėpiantis abonementas pristatys net keturis orkestrus. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko, atliks programą „Fantazija Čiurlioniui“, dedikuotą Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Koncerte, kuriame dalyvaus Kauno valstybinis choras (KVCH) ir pianistė iš Norvegijos Marina Kan Selvik, skambės retai girdima M. K. Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“, simfoninė poema „Miške“, nemarusis Edvardo Griego koncertas fortepijonui ir Devintosios simfonijos šaukle tapusi Ludwigo van Beethoveno fantazija fortepijonui, chorui ir orkestrui.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) dovanos publikai net du koncertus, kuriuose, dalyvaujant charizmatiškajam pianistui Alexanderiui Paley, skambės L. van Beethoveno Septintoji simfonija, Gustavo Mahlerio Pirmoji simfonija ir du Antono Rubinsteino koncertai fortepijonui.
Į koncertą „Slovėnijos aidai“ klausytojus pakvies Lietuvos kamerinis orkestras ir klarnetininkas iš Slovėnijos Darko Brlekas, o abonementą vainikuos svečių iš Izraelio – Jeruzalės simfoninio orkestro – pasirodymas. Intriguojančioje šio kolektyvo parengtoje programoje dalyvaus orkestro dirigentas, taip pat solo smuiku grosiantis Julianas Rachlinas, Izraelio pianistas Alonas Karivas ir kanadiečių altininkė Sarah McElravy.
Žinoma, bus ir kitų simfoninės muzikos koncertų, neįtrauktų į abonementą. Dar net tris kartus klausytojai galės mėgautis Gintaro Rinkevičiaus diriguojamo LVSO pasirodymais, kuriuose skambės gražiausi Giuseppe Verdi operų chorai, legendinis Tolga Kashif kūrinys „The Queen symphony“ ir klausytojų pamėgta programa „Roko baladės“. Be to, visus tris jau minėtus Lietuvos orkestrus ir KMSO girdėsime šventiniame koncertų cikle „Nuo šv. Kalėdų iki Naujųjų Metų“.
– Šiemet vyksta daug projektų, dedikuotų M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms. Vieną jau paminėjote, o ar bus tokių ir daugiau?
– Žinoma, bus. Mūsų vizija – pristatyti M. K. Čiurlionį kaip universalų menininką, peržengusį laiko ribas, todėl savo rengiamuose koncertuose stengsimės pateikti kuo platesnę jo kūrybos retrospektyvą. KVCH kartu su brolių Bazarų trio pakvies į išskirtinę programą „Džiazuojantis Čiurlionis“, jos metu skambant choro atliekamoms M. K. Čiurlionio dainoms liesis džiazinės improvizacijos, originalią M. K. Čiurlionio fortepijoninę kūrybą skambins pasaulinio garso pianistai Gustavas Piekutas ir George’as Li. Įspūdingą improvizacijų vakarą M. K. Čiurlionio preliudų temomis dovanos saksofonininkas Janas Maksimovičius ir pianistas Dmitrijus Golovanovas, o literatūrinį M. K. Čiurlionio palikimą, skambant įvairiems jo kūriniams fortepijonui, interpretuos aktorius Vytautas Rumšas vyresnysis ir pianistas A. Paley.
A. Paley surengs trijų koncertų ciklą, kurio metu nuskambės visos aštuoniolika Wolfgango Amadeus Mozarto sonatų fortepijonui.
– Minėjote keletą žymių pianistų, koncertuosiančių su orkestrais, o kokių sulauksime solo rečitalių?
– Klausytojų laukia dar viena iki šiol negirdėta naujovė – fortepijoninės muzikos abonementas. Publikos numylėtinis pianistas A. Paley surengs trijų koncertų ciklą, kurio metu nuskambės visos aštuoniolika Wolfgango Amadeus Mozarto sonatų fortepijonui. Toks fortepijoninės muzikos maratonas KVF istorijoje bus surengtas pirmą kartą.
Bus ir kitų plačiai žinomų pianistų pasirodymų. Konceptualiomis programomis garsėjantis Gintaras Januševičius šį kartą pristatys nuotaikingą programą „Freylekh!“, pasakojančią žydų kilmės kompozitorių gyvenimo istorijas, o vėliau rečitalį surengs visame pasaulyje koncertuojantis pianistas Rokas Valuntonis, kurio programa taip pat atiduos duoklę M. K. Čiurlionio fenomenui, padovanos keletą Frédérico Chopino ir Francois Couperino muzikinių perlų ir suvienys visas koncerto idėjas margaspalviame Roberto Schumanno „Karnavale“.
– KVCH, kaip visada, yra patikimas didžiųjų Lietuvos muzikinių kolektyvų partneris. Ar girdėsime jį ir kituose koncertuose?
– Mūsų choro veikla yra įvairialypė, universali ir labai plati. Kolektyvas koncertuoja ne tik Kaune, šiemet jo lauks Vilniaus (net šešiems pasirodymams), Plungės, Oslo (Norvegija) ir Vroclavo (Lenkija) klausytojai. O filharmonijos rengiamuose koncertuose KVCH bus galima išgirsti KVCH programoje „Kalėdų džiazas“ muzikuojant su Kauno bigbendu.
Kita vertus, filharmonijos scenoje šurmuliuos dar du chorinės muzikos renginiai. Tai – choro „Kamertonas“ 30-mečio koncertas ir jau 25-ą kartą vyksiančio festivalio „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ projektas, vienoje scenoje suvienysiantis net tris berniukų chorus.
– Filharmonijos repertuare įprastai netrūksta renginių, padedančių augti naujajai klausytojų kartai. Ką jiems paruošėte šiemet?
– Taip, mūsų formuojamas repertuaras visada skiria daug dėmesio jaunosios kartos ir būsimų koncertų klausytojų ugdymui. Tai darome kasmet organizuodami vaikų muzikos dieną, jos metu filharmonijoje apsilankę mažieji muzikos mylėtojai turi galimybę interaktyviai susipažinti su muzikos instrumentais, pasiklausyti koncerto, pamatyti muzikos pasaulį tarsi iš vidaus. Greta to nuolat organizuojame visai šeimai skirtas popietes, atliekančias ne tik pramoginę, bet ir edukacinę misiją. Šį rudenį kviesime pasiklausyti ir pasižiūrėti net trijų muzikinių spektaklių: Vidmanto Bartulio operėlės „Oginskio vaikystė“, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių ir jų talkininkų parengto muzikinio spektaklio „Muzikos miestas“ ir žinomo operos solisto Vladimiro Prudnikovo iniciatyva gimusios operėlės vaikams „Batuotas katinas“. Prie visų šių renginių prisidės mūsų nuolatinių partnerių – KMSO ir koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ – organizuojamos popietės visai šeimai.
– Išties, sezonas, regis, bus labai spalvingas. Ar yra dar kokių ypatingų renginių, kurių čia nepaminėjote ir kurie taip pat reikšmingai praturtins KVF rudens sezono repertuarą?
– Visus renginius išvardyti būtų sunku ir kažin, ar to reikia. Juk tikslią informaciją apie visus koncertus klausytojai gali rasti mūsų tinklapyje ar bilietų platinimo platformose. Bet keletą koncertų dar norėčiau paminėti. Šiuolaikinės muzikos gerbėjai turėtų nepamiršti, kad lapkritį, kaip kasmet, filharmonijoje nuaidės festivalio „Iš arti“ koncertai, barokinės muzikos mylėtojus norėčiau pakviesti į pažintį su retu, bet ypatingu instrumentu – viola d’amore. Instrumentą prakalbins svečias iš Izraelio Danielis Fradkinas, o jo partnere scenoje bus viena ryškiausių Lietuvos klavesinininkių, Italijoje reziduojanti Nijolė Dorotėja Beniušytė. Filharmonijoje skambės ir kamerinė muzika, kurią klausytojams dovanos žinomi dainininkai, pianistai, smuikininkai, akordeonistai ir kiti instrumentininkai, tango aistra alsuojantį koncertą surengs Kauno fortepijoninis trio, o ištisą vokalistų plejadą bus galima išgirsti koncerte, dedikuotame operos solistės ir garbios pedagogės Birutės Sodaitytės jubiliejui.
Norėčiau palinkėti visiems KVF koncertų klausytojams kuo geriausių įspūdžių ir priminti, kad filharmonija tėra tarpininkas, grandis, leidžianti susitikti atlikėjų ir publikos sieloms, o klausytojas labiausiai reikalingas atlikėjui. Juk jo dovanojamos emocijos, jausmai ir grįžtamasis ryšys iš publikos yra amžinasis variklis, leidžiantis ilgus metus gyvuoti muzikos atlikimo menui.
