Andrius Mamontovas prisimena alkį scenoje: esu kelis kartus pakramtęs tą kokoso gabaliuką

Gruodžio mėnesį pristatęs naujausią kūrinį „Dievinu tave“, A. Mamontovas šiuo metu ruošiasi ir naujo vinilo „Geriausios dainos. I dalis“ pristatymui. Į jį pateko didžiausi atlikėjo solinės karjeros hitai – būtent jie skambės artėjančiuose „TIK HITAI“ šou Panevėžyje, Klaipėdoje ir Vilniuje.
Paklaustas, kuri iš jo dainų turi didžiausią ego, A. Mamontovas šypteli:
„Gal „Mono arba stereo“? Ji tokia šiek tiek pretenzinga, kaprizinga… ją ne visada lengva atlikti, nes ji labai energinga, greito tempo, aukštų natų. Tenka paplūšėti.“
O kuris kūrinys dažniausiai priverčia klausytojus verkti?
Pasak atlikėjo, tai labai individualu: „Kartais žmonės man parašo, kad per kažkokią dainą verkė, bet tai – labai individualu. Žmonės turi prisiminimą su ta daina, jų gyvenime įvyko kažkokie dalykai.“
Vis dėlto viena daina, anot jo, išsiskiria savo emocine istorija: „Aišku, kartais užkabina pati daina. Galbūt tokia daina galėtų būti „Trys“ iš albumo „Šiaurės naktis. Pusė penkių“. Ji pretenduoja į labiausiai virkdančią dainą, nes ten – labai graudi istorija.“
Jeigu vieną iš didžiausių hitų tektų atlikti tris kartus iš eilės, kuri būtų mažiausia „bausmė“?
„Turbūt kažkuri, kurią groju rečiausiai. Nes tas žinomas dainas neišvengiamai pagroji daugelyje koncertų. Tarkim, „Laužo šviesa“. Jau dabar, man taip atrodo, neįmanoma man pagrot koncerto be šios dainos“, – sako atlikėjas.
Paklaustas, kurios dainos jis labiausiai laukia koncerte, A. Mamontovas nedvejoja: „Distancija“ – sena „Foje“ daina. Jos negrojau šimtą metų, bet dabar su šita grupe pagaliau pavyksta išlaikyti jos nuotaiką. Yra dainų, kurių tiesiog lauki koncerte.“
O vokaliai sudėtingiausi kūriniai jam pačiam?
„Mono arba stereo“, „Aukščiau debesų“ – ten yra labai aukštos natos.“
Paklaustas, kuri daina labiausiai tinka rėkti, atlikėjas atsako trumpai: „We Are The Winners“. Rėkė visa Europa.“
Pokalbyje iškyla ir netikėtas prisiminimas iš teatro laikų: „Per „Hamletą“ vietoj kaukolių būdavo naudojami kokosai. Jie suduždavo, gabaliukai mėtydavosi scenoje… Jei būdavau alkanas, esu kelis kartus tą gabaliuką pakramtęs“.
Artėjant turui „TIK HITAI“, atlikėjas pasakoja, kaip šiandien mato savo kūrinius – jų energiją, istorijas, sceninį gyvenimą ir detales, kurios atsiveria tik laikui bėgant.
Koncertų ciklas prasidės Panevėžyje (kovo 20 d., „Kalnapilio“ arena) ir Klaipėdoje (kovo 27 d., „Švyturio“ arena), o kulminacija įvyks birželio 5 d. Vilniaus Kalnų parko amfiteatre.
