Andrius Mamontovas pristato naują singlą „Dievinu tave“ – su intriga priedainyje

2025-12-17 10:21
Pranešimas spaudai

Metų pabaigoje didelio formato koncertus paskelbęs Andrius Mamontovas pristato ir naują singlą – „Dievinu tave“. Paklaustas, kam skirta ši daina, kūrinio autorius šypsodamasis nutyli.

„Ši daina man labai patinka ir tikiuosi, kad ji atlieps ir kitiems. Tai savotiškas grįžimas prie šaižesnių gitarų“, – sakė A. Mamontovas.

Singlas „Dievinu tave“ gimė spontaniškai. 

„Dažniausiai viskas prasideda nuo vienos frazės, kuri aiškiai įsipaišo į priedainį. Tada jau seka pusiau proto darbas, bet pirmas impulsas visada ateina iš jausmo“, – pasakojo dainos autorius.

Pastaruoju metu A. Mamontovas dainas rašo kiek kitaip nei anksčiau. 

„Anksčiau gitara ar pianinu susidėliodavau visą dainos struktūrą ir tik tada pradėdavau įrašinėti, jau turėdamas tekstą. Dabar – atvirkščiai: pirmiausia pilnai įrašiau dainą, visus instrumentus, aranžuotę ir tik tada rašiau žodžius. Atrodo, kad taip žodžiai dar labiau atitinka dainos atmosferą.“

Kūrinį „Dievinu tave“ papildo paties A. Mamontovo sukurtas vaizdo klipas.

Naujas singlas pasirodo aktyvaus kūrybinio laikotarpio fone. Šiuo metu A. Mamontovas su grupe ruošiasi ateinantiems metams, kuriuos lydės koncertinis turas „TIK HITAI“ – programa, apjungianti skirtingus jo kūrybos laikotarpius ir dainas, tapusias kelių kartų atminties dalimi.

Galingas šou bus pristatytas arenose – kovo 20 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje ir kovo 27 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, o turo kulminacija įvyks birželio 5 d. Vilniaus Kalnų parko amfiteatre. Turo repertuarą sudaro kūriniai, tapę bendros atminties dalimi ir įamžinti riboto tiražo dviguboje vinilinėje plokštelėje „Geriausios dainos (Pirma dalis)“.

