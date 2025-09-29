„Manau, tai – labai blogai“: dirbtinis intelektas keičia muzikos industriją

Netikros grupės platformoje „Spotify“ kas mėnesį klausosi 600 tūkst. žmonių.
„Manau, tai labai blogai. Tai neegzistuojanti grupė, apsimetanti tikra. Be to, ši muzika paremta daugybe atlikėjų sukurtų kūrinių, kurie nesulaukė pripažinimo ar finansavimo“, – kritikavo „Thunderboom Records“ įkūrėjas Max Tiel.
Vis dėlto ne viskas atrodo taip blogai. Olandų įkurtas įrašų fondas nori padėti atlikėjams dirbtinį intelektą pasitelkti savo naudai. Pavyzdžiui, vienas klavišininkas liepė, kad dirbtinis intelektas improvizuotų kai kuriuos jo solo kūrinius.
„Dirbtinis intelektas greitai įrašo tai, ką sugroju, išanalizuoja, susieja su duomenų baze ir sukuria ką nors naujo“, – pasakojo muzikantas Jeroen Ermens.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dirbtinis intelektas gali mokytis iš savo klaidų, todėl ateityje dar tobulės. Tad kyla klausimas, ar jis nepakeis muzikantų.
„Ne, tikrai ne kaip klavišininką“, – tikino J. Ermens.
„Muzikantas perteikia žinią, rašo dainų tekstus, turi ratą gerbėjų, kurie nori su juo tapatintis“, – pabrėžė „Thunderboom Records“ įkūrėjas.
Muzikos platformose dirbtinio intelekto įrašų turbūt daugės, tačiau iš scenų ir festivalių kompiuteriai gyvų atlikėjų tikrai neišstums.
Naujausi komentarai