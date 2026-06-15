Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 15–21 d.

Birželio 15 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
16 val. „Neištrinta atmintis“: filmo „Tarp pilkų debesų“ peržiūra, skirta Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms paminėti.
Birželio 16 d.
Vilkijos kultūros centro atvira jaunimo erdvė:
15 val. Žemės meno dirbtuvės.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. edukacinis užsiėmimas „Miško pasaka“.
Birželio 17 d.
Raudondvario stadionas:
18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Telšių „Džiugas“.
Birželio 18 d.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
Ringaudų bendruomenės centro kiemas:
22.30 val. kino naktis po atviru dangumi. Romantinė komedija „Laimingos žvaigždės“.
Birželio 19 d.
Kauno rajono sporto centras:
10 val. 2026 m. Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė „Pabūkime kartu“.
Zapyškio biblioteka:
10 val. pažintinis žygis „Istoriniai žingsniai“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–15 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
17 val. „Grakšti laikysena ir stiprus kūnas – išbandyk kalanetiką“. Nemokama kalanetikos treniruotė.
Garliavos Kaimynystės parkas (renginio vieta, jei bus blogos oro sąlygos, gali keistis):
18 val. renginių ciklas „Skambantis parkas“. Chorinės muzikos festivalis „Pasimatymas su daina“.
Vilkijos kultūros centras:
18 val. Vilkijos kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio „Nona“ ir draugų koncertas „Dainų žiedais nulijo...“
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. džiazo muzikos koncertas su Vytautu Straižiu ir atlikėja Godo Yorke. Renginys mokamas.
Kauno rajono sporto centro stadionas:
19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–Vilniaus rajono „FK TransINVEST B“.
Birželio 20 d.
Samylų kultūros centras:
10 val. vizualiojo meno edukacijos „Kūrybos namai“.
Kauno rajono muziejus:
11 val. edukacija „Botaninis mėlynumas: cianotipijos dirbtuvės birželio žiedais“.
Registracija: https://fb.me/e/4BlP567xn Kaina: 5 Eur/asm.
Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
11 val. ir 13 val. ekskursija „Ivanauskai kelionėse“. Kaina: 4 eurai asmeniui.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje: „Žuvų nuotykiai mėlynojoje planetoje“.
Vandžiogalos miestelio parkas:
12 val. vasaros sambūris „Dūzgesys“, skirtas iniciatyvai „Kauno rajonas – Lietuvos krepšinio sostinė 2026“ paminėti.
Piliuonos biblioteka:
14 val. pažintinis žygis „Pasivaikščiojimas iki Guogų piliakalnio“.
Čekiškės sinagoga:
16.30 val. plenero „Čekiškės takais“ dalyvių darbų grupinės parodos atidarymas.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17 val. Pažaislio muzikos festivalio koncertas: Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Martyna Jatkauskaitė. Renginys mokamas.
Zapyškio Altoniškių piliakalnis:
20 val. tradicinė Rasų šventė ant Altoniškių piliakalnio.
Birželio 21 d.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
11.30 val. „Antrų šansų mugė“ – jaukus bendruomenės susibūrimas, kuriame daiktai randa naujus namus.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–14 val. 3 D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. etnokultūrinė Joninių vainikų ir žolynų kompozicijų edukacija.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17 val. Giedriaus Nako su pučiamųjų kvartetu džiazo muzikos koncertas. Renginys mokamas.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
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