Lietuvos zoologijos sodas dovanoja akustinį Bareikio koncertą

Lapkričio 13-ąją sukanka dveji metai, kai po rekonstrukcijos Lietuvos zoologijos sodas vėl atvėrė vartus lankytojams. Ši diena – simbolinė, lyg antrasis Lietuvos zoologijos sodo, skaičiuojančio jau 88-us gyvavimo metus, gimtadienis. Po rekonstrukcijos zoologijos sodas iš esmės pasikeitė: atsinaujino aplinka, ženkliai pagerėjo gyvūnų laikymo sąlygos, o lankytojų patirtis tapo dar turiningesnė ir patogesnė. 2023-aisiais vykusio atidarymo metu scenoje skambėjo būtent V. Bareikio muzika. Šiemet tas pats atlikėjas sugrįžta į zoologijos sodą, kad dar kartą pripildytų erdvę gerų emocijų ir bendrystės jausmo.
Lapkričio 15-ąją lankytojai kviečiami Lietuvos zoologijos sode praleisti visą dieną: prieš koncertą ar po to susipažinti su gyvūnais, dalyvauti jų pristatymuose, kurie vyks įprastu grafiku.
Koncerto dieną lankytojų bilietų kiekis – ribotas.
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami viešojoje erdvėje. Jei nenorite pakliūti į kadrą, prieš šventę informuokite organizatorius.
Lietuvos zoologijos sodas atviras kasdien 10.00–18.00 val. (pirmadieniais nuo 11.00 val.).
