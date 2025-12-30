Lietuvos zoologijos sode – žaisminga 2026 metų pranašystė

Ką pasirinko?
Kaune įsikūrusio Lietuvos zoologijos sodo darbuotojai pakvietė stebėti žaismingą kitų metų pranašystę, kurią įvykdė Šetlando ponis. Gyvūnų prižiūrėtojai į ponių voljerą pastatė tris kelmus, aplink kuriuos dėl grožio pabarstė pjuvenų. Ant kiekvieno medžio kelmo buvo pastatyti trys žodžiai: dosnūs, proveržio ir permainingi, simbolizuojantys kitų metų pranašystę.
Jaunėlis ponis Naikas iš karto puolė prie dosnumą atspindinčio žodžio, jį įsikando, pradėjo taršyti, vėliau ir kanopomis bandyti visaip sudoroti. Kitas pasirinkimas – proveržis. Permainos ponio taip ir nesudomino.
„Dosnumas greitai persimainė su proveržiu, tai spėčiau, kad kiti metai bus labai dosnūs ir galiausiai jie atneš tą proveržį. Jei atkakliai dirbsime, užsitarnausime dosnumą ir laukiamą proveržį. Ponis niekuo nebuvo viliotas, jis pats nusprendė, kokie bus metai ir ką pasirinkti. Tokios reakcijos nesitikėjau, maniau, kad bus gerokai ramiau ir paprasčiau, ateis tiesiog apuostys, bet šį kartą viskas buvo labai greitai, jis griebė ir nusinešė, tai galima tik spėti, kad tas dosnumas labai greitai ir pasireikš. Gali būti, kad vos tik iššovus fejerverkus, mūsų piniginės pasipildys keliais tūkstančiais“, – gyvūno pasirinkimą interpretavo Lietuvos zoologijos sodo vyresnysis edukacijų koordinatorius Egidijus Praspaliauskas.
Tokios reakcijos nesitikėjau, maniau, kad bus gerokai ramiau ir paprasčiau, ateis tiesiog apuostys, bet šį kartą viskas buvo labai greitai, jis griebė ir nusinešė, tai galima tik spėti, kad tas dosnumas labai greitai ir pasireikš.
Kaune gyvena du poniai – mama Nikė ir sūnus Naikas Ąžuolas Apolonas. Pastarasis ir buvo kitų metų pranašas, mama mieliau rinkosi tiesiog rupšnoti paruoštą maistą.
„Šiuo atveju, mama perleido iniciatyvą sūnui. Tai, matyt, kitąmet vaikai turės būti tie, kurie tėvelius aprūpins gerove“, – prie ponių pranašystės pridūrė pašnekovas.
Stiprūs gyvūnai
Nors Šetlando poniai yra mažieji arkliai, tačiau nereikėtų apsigauti – tai patys stipriausi arkliai pagal savo kūno masę, todėl jie ir ištvermingi, ir pasižymintys energija. Šie poniai buvo išveisti darbui šachtose, todėl turėjo turėti daug jėgos. Tik vėliau jie paversti daugiau pramoginiais arkliais.
„Jei kitiems metams reikia ugninio žirgo, geresnio varianto nei Šetlando ponių nesurasite. Mūsų Naikas gimė pernai, buvo labai laukiamas, jį auginome su didele meile, tad jis drąsiai galės atstovauti kitiems metams. Mamytė jo viską sūneliui leidžia. Poniukas – dar paauglys, kuriam nėra ribų, jis viską tyrinėja ir yra pilnas energijos. Tai iš tiesų labai žaismingi arkliukai. Lankytojai juos taip pat mėgsta, nes kartais šiuos ponius vedame pavedžioti, tai jie leidžiasi glostomi, tačiau jiems šalia reikia tvirto žmogaus“, – apie ponius pasakojo gyvūnų prižiūrėtoja Daiva Onskulienė.
Šetlando poniai – ilgaamžiai, galintys gyventi ir 30 metų.
Naujausi komentarai