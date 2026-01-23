Lietuvos zoologijos sode – mažyliai: pagausėjo „džiunglių sodininkų“ šeimyna

„Mažyliams – vos savaitė, tačiau jie jau gana drąsiai domisi aplinka ir seka mamą“, – pasakojo sodo atstovai. Jauniklius atsivedusi patelė Kaune gyvena nuo pernai.
Įraše nurodoma, kad šiuo metu dar nėra žinoma jauniklių lytis, tačiau Zoologijos sodo darbuotojai jau svarsto, kaip mažylius pavadinti. Klausia, gal turite minčių dėl vardų?
Apibūdino, kad Agučių jaunikliai gimsta gerai išsivystę, su kailiu, atmerktomis akimis. Per kelis mėnesius tampa visiškai savarankiški. Prižiūrimi sulaukia 15–20 metų amžiaus.
Laisvėje jie gyvena atogrąžų ir subtropiniuose miškuose, krūmynuose, dažnai laikosi netoli vandens telkinių. Maitinasi vaisiais, sėklomis ir riešutais, o gamtoje atlieka itin svarbų vaidmenį – padeda miškams atsinaujinti. Šie gyvūnai vadinami „džiunglių sodininkais“, nes slėpdami sėklas jas užkasa ir pamiršta.
Sodas pateikia kelias įdomybes apie šiuos gyvūnus:
Azaros agutis ant priekinių pėdų turi po 5 pirštus, o ant galinių – tik po 3. Jie aktyvūs dieną, ypač vėsesniu paros metu – kylant ir leidžiantis saulei.
Pajutę pavojų, gali skleisti garsus, panašius į šuns lojimą.
Manoma, kad agutinių šeimos atstovai yra vieninteliai žinduoliai pasaulyje, kurie gali savo dantimis išgliaudyti brazilinės bertoletijos riešutus!
Lietuvos zoologijos sodas kviečia užsukti į egzotariumą ir savo akimis pamatyti šiuos žavius gyvūnų jauniklius.
Naujausi komentarai