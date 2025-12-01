Norvegijoje – simbolinis baigiamasis jubiliejinių M. K. Čiurlionio metų akcentas

Originali programa „Džiazuojantis Čiurlionis“ skambėjo Rietave ir Kaune, M. K. Čiurlionio opusai kartu su Kauno miesto ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniais orkestrais aidėjo Plungės festivalyje ir Kauno valstybinėje filharmonijoje, chorinė M. K. Čiurlionio kūryba gražiausiais akordais skleidėsi Vroclave (Lenkija) ir įvairiausiose Lietuvos koncertinėse erdvėse.
Simbolinis baigiamasis jubiliejinių M. K. Čiurlionio metų akcentas Kauno valstybinio choro kūrybiniuose planuose nuskambės neeiliniame renginyje – padėkos Jo Didenybei Norvegijos Karaliui koncerte, vyksiančiame gruodžio 2 d. Oslo (Norvegija) universiteto auloje – nuostabioje koncertinėje erdvėje, talpinančioje gausų būrį klausytojų. Koncerte taip pat dalyvaus Oslo universiteto choras „Chorus Mixtus“, vadovaujamas ilgamečio Kauno valstybinio choro bičiulio, dirigento Espeno Selviko.
Kauno valstybinis choras, diriguojamas Roberto Šerveniko, atliks M. K. Čiurlionio, Edvardo Griego, Gustavo Holsto ir Johno Williamso kūrinius, kartu su kolegomis iš Norvegijos interpretuos keletą bendrų kūrinių, o finaliniu koncerto akordu taps abiejų chorų atliekama Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. Šis koncertas – ilgamečio Kauno valstybinės filharmonijos ir Hordalando garfystės Norvegijoje bendradarbiavimo vaisius.
Šios bičiulystės dėka net dvidešimt penkerius metus vyko tarptautinis kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Griego muzikos festivalis, o už meninę bei organizacinę veiklą vykdant kultūrinius Norvegijos ir Lietuvos mainus Kauno valstybinės filharmonijos vadovui Justinui Krėpštai buvo įteiktas Norvegijos karaliaus Haraldo karališkojo ordino „Už nuopelnus“ Komandoro kryžiumi.
Naujausi komentarai