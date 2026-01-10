Nemokamas vokalinis koncertas Palangoje subūrė muzikos entuziastus

Koncertą žmonėms dovanojo moterų vokalinis ansamblis „Kvinta“ (vadovė Jolanta Giedraitienė).
Į koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje susirinkę miestiečiai, turėjo progą trumpam sustoti kasdienybės šurmulyje ir pasinerti į a cappella atliekamų kūrinių skambesį.
Renginyje skambėjo penkių balsų a cappella atliekami kūriniai.
Skambėjo tokie kūriniai kaip „Polonezas“, „Vilčių vaivorykštė“, temperamentingoji „Habanera“ bei kiti kūriniai, pasakojantys apie meilę ir gyvenimo džiaugsmą.
Į nemokamą koncertą susirinkę palangiškiai neskubėjo skirstytis – muzika tapo puikia proga pabūti kartu.
Vokalinis ansamblis „Kvinta“ – dar jaunas, bet jau plačiai žinomas ir įvertintas kolektyvas iš Joniškėlio. Per aštuonerius gyvavimo metus „Kvinta“ pelnė ne vieną apdovanojimą ir aktyviai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose.
