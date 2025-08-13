„Oktoberfeste“ – ne tik bavariškos linksmybės, bet ir konkursas: pasipuošusių laukia staigmenos

Bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė pasakoja, kad prieš šešerius metus, organizuojant pirmąsias „Oktoberfesto“ šventes Kaune, dauguma žmonių nedrąsiai puošėsi tradiciniais bavarų apdarais. Galbūt pradžioje buvo nedrąsu tai daryti, tačiau, kaip pastebi ji, situacija sparčiai keičiasi.
„Pastebime, kad kiekvienais metais pasipuošusių tradiciniais kostiumais šventėje vis daugėja. Apranga ne tik prideda autentiškumo, bet ir smarkiai pagerina dalyvių nuotaiką bei bendrą atmosferą. Tie, kurie renkasi tradicinį įvaizdį, neretai jaučiasi patogiau ir drąsiau įsitraukia į šventės veiklas. O nepasipuošę kartais jaučiasi nejaukiai pasidabinusių žmonių apsuptyje ir gailisi, kad nesirinko bavariško kostiumo. Tradicinė apranga yra puiki galimybė ne tik pasinerti į tradicijas, bet ir pasidaryti smagių nuotraukų“, – sakė ji.
Kaip ir kasmet, abi šventės dienas vyks geriausio vyriško ir moteriško kostiumo rinkimai, o nugalėtojai bus apdovanoti prizais. „Kviečiame visus puoštis ir pasitelkti kūrybiškumą – tai puiki proga išsiskirti ir sukurti šventę sau su nekasdiene apranga. Esame paruošę staigmenų ne tik geriausiems, bet ir visiems, kurie atvyks pasipuošę tradiciniais bavariškais drabužiais, tad nesnauskite ir jau dabar įsigykite ar išsinuomokite kostiumus, nes artėjant šventei kostiumų rasti bus vis sunkiau“, – ragino A. Saulėnienė.
Kaip anksčiau ir dabar puošiasi Miuncheno festivalio svečiai?
Miuncheno „Oktoberfeste“ kasmet susirenka apie 6 milijonus lankytojų. Šiame mieste daugiau nei prieš 200 metų gimė šis garsiausias pasaulyje festivalis. Net apie 90 proc. Miuncheno festivalio dalyvių puošiasi tradicinės bavarų aprangos detalėmis, o apie 75 proc. jų vilki visus kostiumus. Anot Bavarijos princo Luitpoldo, apranga yra svarbi „Oktoberfesto“ dalis ir, nors šiandien ji dažniausiai neturi ypatingos reikšmės, ja puošiamasi dėl grožio, tradiciniai apdarai kuria džiaugsmingą ir pakilią festivalio nuotaiką bei perduoda šalies dvasią.
„Vyrų tradicinės aprangos pagrindas – Lederhose. Tai odiniai bridžai arba kelnės su petnešomis, klasikinis bavarų drabužis. Šokiams tiek anksčiau, tiek dabar naudojamas trumpas drabužio variantas. Prie kostiumo anksčiau buvo dėvimos ir kojinės iki kelių arba trumpos megztos blauzdinės. Kartu buvo dėvimas ir švarkas, vadinamas Janker, taip pat batai bavariškam Schuhplattler šokiui. Dabar vyrai dažnai puošiasi ne visu kostiumu, o jo detalėmis“, – pasakojo Jo Karališkoji Didenybė.
Tradicinė bavariška moterų suknelė vadinama Dirndl. Ji XX a. buvo modernizuota ir pradėta siūti trumpomis rankovėmis ir didesne iškirpte, taip pat atsirado susegamas arba suvarstomas juosmuo.
„Šiandien moterys „Oktoberfesto“ šventėje įprastai dėvi būtent šias modernias Dirndl sukneles, bėgant metams išliko tik autentiškos suknelių spalvos. Taip pat neseniai atsirado paprotys per „Oktoberfestą“ suknelės prijuostę rišti skirtingose vietose. Priklausomai nuo to, kurioje vietoje surišamas prijuostės kaspinas, galima spręsti apie moters santykių statusą. Pavyzdžiui, kaspinas dešinėje pusėje rodo, kad mergina ištekėjusi, o kairėje pusėje – kad dar dairosi būsimo sutuoktinio“, – atskleidė Jo Karališkoji Didenybė.
Pasitiks gausybė pramogų
A. Saulėnienės teigimu, Kaune organizuojamame „Oktoberfeste“ šiemet lankytojus pasitiks turininga programa, gausi gyvos muzikos, šokių ir įvairių atrakcijų.
„Be to, šiemet sulauksime ypatingo svečio – festivalyje lankysis Bavarijos princas Luitpoldas. Specialiai šventei ruošiami ir apyniuotieji gėrimai bei naujasis karališkas gėrimas iš Kaltenbergo pilies. Dalyvius šokdins „Allegretto band“, atliekanti tradicines bavariškas melodijas, ruošiama ir DJ programa. Lankytojams siūlysime klasikinių bavariškų patiekalų: karkų, dešrelių ir kitų gardumynų“, – vardijo ji.
Renginio organizatoriai primena, kad šiemet Kauno „Oktoberfestas“ pasitiks dalyvius su atnaujintu konceptu – šventė vyks dvigubai didesnėje palapinėje nei pernai. „Paruošėme keturis tikrai vertus dėmesio stalų rezervacijų pasiūlymus, kad kiekviena kompanija galėtų išsirinkti sau tinkamą variantą. Žinoma, norint dalyvauti šventėje, stalo rezervacija nebūtina – galite atvykti ir mėgautis švente visiškai nemokamai. Tačiau, norint turėti garantuotą sėdimą vietą ir daugiau patogumo, siūlome rezervuoti stalą“, – kvietė A. Saulėnienė.
Stalų rezervacija: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/oktoberfest-by-volfas-engelman-nealkoholinis-2025-468266/.
Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, adresu Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų. Bilietų skaičius labai ribotas.
Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/, https://www.karnavalas.lt/index.html. Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: dirndl.com.
