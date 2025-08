Rugsėjį į Kauną grįžta bavariškos tradicijos: kas laukia šeštajame „Oktoberfeste“?

„Miunchene 1810 m. prasidėjusi „Oktoberfesto“ tradicija per kelis šimtmečius tapo ne tik kultūriniu, bet ir socialiniu reiškiniu. Čia švenčiama ne tik gėrimų įvairovė, bet ir bendrystė. Tai puiki proga ne tik pabūti kartu, bet ir pasiausti – ši šventė yra apie linksmybes, šokius ir gerą atmosferą. Mūsų tikslas – atnešti šią dvasią į Kauną. Tai darysime jau šeštą kartą ir džiaugiamės, kad susidomėjimas kasmet auga, o lankytojai atvyksta ne tik pasilinksminti, pasipuošę tradicine apranga, bet ir visais atžvilgiais pasinerti į bavariškas tradicijas“, – sakė „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Mariaus Horbačauskas.

Šventės reikšmę dar labiau sustiprina bendradarbiavimas su Jo Karališkąja Didenybe Bavarijos princu Luitpoldu. Tai – vienintelis „Oktoberfestas“ Baltijos šalyse, išsiskiriantis karališkosios šeimos partneryste. „Didžiuojamės tuo ir kiekvienais metais siekiame padaryti šią šventę dar įspūdingesnę“, – pridūrė jis.

Daugiau vertės už mažesnę kainą

Pasak bravoro Aludarystės kompetencijų centro koordinatorės Audronės Saulėnienės, šių metų „Oktoberfestas“ pasitiks lankytojus su atnaujintu konceptu – šventė vyks dvigubai didesnėje palapinėje nei pernai. Renginio organizatoriai neslepia, kad šiemet tikimasi rekordinio dalyvių skaičiaus, o renginys, kaip ir kasmet, nemokamas – laukiami visi, tačiau, norint užsitikrinti vietą ir be rūpesčių mėgautis šventės programa, raginama rezervuoti stalus iš anksto.

„Brangiausia stalo rezervacijos opcija kainuoja 380 eurų, iš kurių 40 eurų sudaro bokalų depozitas, kuris po šventės grąžinamas. Į šią kainą įeina ne tik rezervacija, bet ir 20 litrų gėrimo, užkandžiai, karštas maistas 8-iems asmenims ir netgi asmeninė pilstymo įranga. Kartu su šiuo paketu dalyviai gali džiaugtis 6 valandų šventės programa su gyva muzika, atrakcijomis, konkursais, DJ pasirodymais ir didžiule diskoteka.

Galimybė mėgautis švente visą vakarą su gera kompanija vienam žmogui kainuoja tik 42,5 euro. Be to, nereikia gaišti laiko laukiant gėrimų ar maisto eilėse. Kainos Miuncheno „Oktoberfeste“ – nepalyginamos. Šiemet jame už riboto laiko 8-viečio stalo rezervaciją, į kurią įeina tik po 2 litrus gėrimo ir pusė keptos vištos, teks pakloti maždaug nuo 2,5 iki 6,5 tūkst. eurų. Siūlome žmonėms kur kas daugiau vertės už mažesnį mokestį“, – sakė ji.

Be jau paminėtos opcijos, organizatoriai parengė dar tris stalų rezervacijos pasiūlymus. Pigiausias variantas su užkandžiais 8-iems asmenims kainuos šiek tiek daugiau nei 80 eurų. „Mūsų tikslas – padovanoti autentišką patirtį už draugišką kainą, kad kiekvienas kaunietis ar miesto svečias galėtų pasinerti į pramogas, nesukdamas galvos dėl finansų. Be to, norint dalyvauti mūsų šventėje, stalo rezervuoti nebūtina – atvykite ir mėgaukitės renginiu nemokamai, vietos užteks visiems. Tik patiksliname, kad iš anksto turint rezervaciją garantuojama sėdima vieta, o tai kur kas daugiau patogumo“, – kvietė A. Saulėnienė.

Programoje – tradicinės bavariškos linksmybės

A. Saulėnienė pasakoja, kad kiekvienas lankytojas galės pasinerti į autentišką ir neįpareigojančią festivalio atmosferą – ragauti specialiai šventei ruošiamų apyniuotųjų gėrimų, kurie bus pilstomi į tradicinius litrinius bokalus, taip pat naujojo karališko gėrimo. Svečiai taip pat bus kviečiami mėgautis klasikiniais bavariškais patiekalais: karkomis, dešrelėmis, breceliais ir kitais gardžiais valgiais, o visa tai lydės muzikiniai pasirodymai.

„Šventėje gros ilgamečiai Kauno „Oktoberfesto“ draugai – grupė „Allegretto band“, atliekanti tradicines bavariškas melodijas, o vakare gerą atmosferą užtikrins specialiai šiai šventei ruošiama DJ programa. Renginio metu vyks įvairūs žaidimai, dalyviai turės galimybę laimėti prizų, o pasipuošusių tradiciniais kostiumais kaip visuomet lauks staigmenos“, – pridūrė ji.

Stalų rezervacija: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/oktoberfest-by-volfas-engelman-nealkoholinis-2025-468266/

Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų. Bilietų skaičius labai ribotas.