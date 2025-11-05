Pasivaikščiokim su Vytautu Kernagiu

Retas, kuris nėra girdėjęs Liudo Mikalausko atliekamų maestro Vytauto Kernagio dainų bei itin gilaus ir paliečiančio jų interpretavimo. Jo atliekami kūriniai „Baltas paukštis“, „Mūsų dienos kaip šventė“, „Kalnai ant kalno“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Šaukiu aš tautą“ nepaliks abejingų ir įkvėps pačius žiūrovus jungtis į kūrinio atlikimą. Liudas sugeba koncertą paversti tikru spektakliu, tad ne tik nuostabūs kūriniai, bet ir įvairios istorijos apie Vytauto Kernagio itin spalvingą gyvenimą leis tą vakarą tarsi iš naujo pasivaikščioti su šia muzikos legenda. Tad ateikite, pasivaikščiokime kartu!
LAPKRIČIO 10 D., 19 VAL.
KAUNO VALSTYBINĖJE FILHARMONIJOJE
LIUDAS MIKALAUSKAS (vokalas)
PAULIUS ZDANAVIČIUS (klavišiniai)
MARTYNAS LUKOŠEVIČIUS (mušamieji)
Daugiau informacijos www.lmkoncertai.lt, bilietais prekiauja bilietai.lt.
