Staiga koncertą Kaune atšaukęs Rag’n’Bone Man – Lietuvos ligoninėje

Trečiadienį 40-ies metų dainininkas „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje jis guli Lietuvoje esančios ligoninės lovoje. Taip pat pateikė informaciją apie savo būklę šiuo metu.
Iš pasidalintos nuotraukos, panašu, kad atlikėjas guli Kauno klinikose. Prie nuotraukos taip pat pridėja lokacija – Kaunas.
„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje tikrai nebuvo mano „ką nuveikti prieš mirtį“ sąraše!
„Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano koncertus. Patikėkite, mieliau būčiau scenoje!“ – rašė atlikėjas.
Primename, kad rugpjūčio 12 d., antradienį, Kauno Dainų slėnyje turėjęs vykti britų dainininko Rory Grahamo, geriau žinomo kaip Rag’n’Bone Man, pasirodymas yra atšaukiamas dėl koncerto dieną staiga kilusių atlikėjo sveikatos problemų.
„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo. Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą. Rory bus labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.
„Mums labai gaila dėl susidariusios situacijos ir suprantame, kokia svarbi ši diena buvo daugeliui Rag’n’Bone Man gerbėjų. Atlikėjo sveikata šiuo metu yra absoliutus prioritetas, todėl jis negalės pasirodyti Kaune, kaip buvo planuota“, – teigia renginio organizatoriai „Ventures Events“.
Bilietus įsigiję žiūrovai turės galimybę juos grąžinti. Apie bilietų grąžinimo tvarką renginio organizatoriai kartu su bilietų platintoju informuos artimiausiu metu.
Šiuo metu renginio organizatoriai ir atlikėjo vadyba intensyviai ieško naujos koncerto datos. Visa naujausia informacija, susijusi su šiuo renginiu, bus skelbiama „Ventures Events“ socialinių tinklų paskyrose.
