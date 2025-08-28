„Pergalės“ gamykloje – elektroninės muzikos hitai

Žymiausi Lietuvos muzikos atlikėjai ir jungtinis muzikantų orkestras naujai patirčiai prikels mėgstamiausius šokių muzikos kūrinius. Scenoje – „Happyendless“, Rūta Mur, Džiugas Širvys, Silvester Belt, Vitalijus Puzyriov-Vaiper ir Giedrė Kilčiauskienė.
Kai prieš kelerius metus naktinis Kauno klubas „Lizdas“ susivienijo su Kauno miesto simfoniniu orkestru ir nufilmavo trumpametražį filmą, rezultatas daug kam buvo maloniai netikėtas. Tačiau dviejuose skirtinguose poliuose gyvuojančios institucijos turi stiprią jungtį – meilę didingai muzikai. Būtent tokį – netikėtą, tačiau labai ambicingą – koncertą bus galima patirti „Audros“ festivalyje.
Koncerte legendinius elektroninės muzikos hitus šįkart orkestro aranžuotėms prikels specialiai renginiui suburta jungtinė muzikantų komanda, kuriai diriguos Karolis Variakojis. „Kaunas 808 Orchestra“ sudarys Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras, „JJAZZ Ensemble“ ir Kauno ritmo grupė. Vakarėlį pradės ir klausytojus apšildys naują albumą pristatantys „Happyendless“, o vakaro metu į sceną žengs ir kiti gerai žinomi Lietuvos atlikėjai. Programoje skambės „Daft Punk“, „Prodigy“, „Massive Attack“, „Faithless“ ir kitų gerai žinomų grupių hitai.
Kompozitorius, kūrinių aranžuotojas Jievaras Jasinskis pastebi, kad šįkart labai svarbi bus ne tik atliekama muzika, bet ir aplinka.
„Idėjiškai industrinės erdvės yra labai svarbus aspektas – juk ir anuomet ši muzika skleidė tam tikrą maišto dvasią. Daug kas prisimins ir seniau vykusius nelegalius reivo vakarėlius, kurie tikrai nevyko filharmonijose ar koncertų salėse. Aplinka padės sukurti visai kitą atmosferą. Kartais nelengva atkurti originalų elektroninės muzikos garsus, ypač kai žmonės juos žino taip gerai. Šįkart bus lengviau, nes pasitelksime elektroninį takelį, o orkestras papildys originalią muziką“, – pasakoja J. Jasinskis.
Projekto „Kaunas 808 Orchestra“ prodiuserė Klaudija Aleksandravičiūtė neslepia – tokie ir panašūs projektai, kai artima klasikinei orkestro sudėčiai muzikantų grupė atlieka gerai žinomą elektroninę muziką, reikalauja didelių išteklių ir rimto pasiruošimo, tačiau rezultatas – unikali patirtis.
„Girdėsime gerai žinomas muzikines temas, tačiau bus ir proga nustebti – jos skambės ir pažįstamai, ir naujai. Žinau, kad muzikantai visuomet reaguoja į publiką, nors ir nebūtinai tai išduoda scenoje. Jei įvyks emocijų mainai tarp muziką atliekančių ir jos klausančių, turėsime geriausią variantą ir patirtį“, – pasakoja prodiuserė.
Projekto pavadinimas „Kaunas 808 Orchestra” turi savo prasmę. Tai legendinis „Roland“ sukurtas elektroninės muzikos kūrimui skirtas įrenginys, jo 808-asis modelis. Šio projekto esmė – 808 ritmo mašinos funkcijas patikėti orkestrui. Jis visu grožiu ir didingumu įspūdingose industrinėse patalpose atliks legendinius šokių muzikos kūrinius.
