Pilietiškų ekskursijų ciklas

Sausio 17 d. ir kovo 7 d. 14 val. J. Zikaro namai-muziejus kviečia į ekskursiją „Viskas, mano Tėvyne, vardan tavęs“. Jos dalyviai susipažins su J. Zikaro, „Laisvės“ kūrėjo, gyvenimo pamokomis, kurios išugdė skulptoriaus ramų, bet neatšaukiamą požiūrį į tai, kas yra tauta, Tėvynė, ką reiškia darbuotis dėl jų.
Sausio 24 d. 14 val. M. K. Čiurlionio dailės muziejus surengs ekskursiją parodoje „Prisiekęs: Vlado Daumanto re/kolekcijos“ su kuratoriumi istoriku prof. dr. Vykintu Vaitkevičiumi. Ekskursijos metu bus keliaujama per V. Daumanto-Dzimidavičiaus gyvenimą nuo ankstyvos dvasinės seminarijos patirties iki brandaus kolekcininko ir bibliofilo metų Europoje ir JAV.
Sausio 31 d. 14 val. M. K. Čiurlionio dailės muziejus kviečia į ekskursiją „Kryžių Lietuva – pasipriešinimo ženklas“. Ekspozicijos „Kryžių Lietuva“ kuratorė Daina Kamarauskienė papasakos apie kryžiaus reikšmę mūsų, lietuvių, sąmonėje. Kryžius – simbolis, kuris toli pralenkė religinio ženklo ribas ir tapo pasipriešinimo engėjams ir okupantams įrankiu.
Vasario 7 d. 14 val. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje – Lietuvos Valstybės herbo Vyčio istorijai skirta popietė „Lietuvos Vytis muziejaus ekspozicijose, mūsų dainose ir širdyse“. Ji prasidės kartu su Klaipėdos universiteto istoriku prof. dr. V. Vaitkevičiumi apžiūrint muziejaus ekspozicijose rodomus Vyčio atvaizdus ir prisimenant su jais susijusias istorijas. Vėliau ekskursijos dalyvių lauks pasidainavimas su Karolina Sadinauskaite. Popietė baigsis prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę su Nežinomo kareivio kapu ir Amžinąja ugnimi Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje.
Vasario 14 d. 14 val. Galaunių namai-muziejus pakvies į ekskursiją „Laisvės pėdsakai Galaunių namuose“, kurioje atgis trijų išskirtinių žmonių likimai. Paulius Galaunės – Lietuvos muziejininkystės kūrėjo, karo metais rizikavusio savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus; Kazimieros Galaunienės, jaunos muziejininkės, kuri po 3,5 metų Gulago lageryje tyliai nešė savo patirtį ir galiausiai įkūrė šiuos namus-muziejų, kad jie vėl taptų kultūros židiniu, ir Kazio Bizausko, jauniausio Nepriklausomybės Akto signataro, artimo Galaunių šeimos bičiulio.
Vasario 21 d. 14 val. Istorinė LR Prezidentūra Kaune (Vilniaus g. 33) kviečia į edukacinį užsiėmimą „Kas tas elitas? Valstybės kūrėjų vardai ir veidai“. Vaikai iki dešimt metų bus pakviesti į atskirą edukacinį kampelį.
Vasario 28 d. ir kovo 14 d. 14 val. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus ekskursijoje „Lietuvi, kelk!“ susipažinsime su dailininko Antano Žmuidzinavičiaus gyvenimu, kūryba ir visuomenine veikla. Autentiškoje tarpukariu statytų namų aplinkoje lankytojai išgirs pasakojimų, kurie nukels į XX a. pradžią.
Ekskursijos su muziejaus lankytojo bilietu, registruotis nereikia.
