Pirmoji Kauno pilies diena: kokios pramogos laukia kauniečių?

Renginio metu bus galima stebėti rekonstruktorių klubo pasirodymą, susipažinti su viduramžių karių ginkluote ir ją išbandyti, susikauti su priešininkais šaudymo iš lanko ir kvirkato turnyruose, taip pat klausytis paskaitų apie kryžiuočių pilis pakaunėje ir tų laikų apgulos bei šturmo įrenginius.
Programa:
10.15 val. Teminė ekskursija Kauno pilyje (būtina išankstinė registracija tel. +370 687 55 263).
11 val. Šventinis Kauno pilies dienos atidarymas, kurio metu vyks susitikimas su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu, pažintis su šventinės dienos veiklomis, registracija į turnyrus bei orientacinį žaidimą „Kauno vartai“.
12 val. Istoriko doc. dr. Vytenio Almonaičio (Vytauto Didžiojo universitetas) paskaita „Kryžiuočių pilys Kaune ir pakaunėje“.
13–13.30 val. Rekonstruktorių „Viduramžių pasiuntiniai“ pasirodymas ir pilies gynėjų ginkluotės pristatymas.
13.45–14.45 val. Viduramžių žaidimų pristatymas ir Kvirkato turnyras bei jo nugalėtojų apdovanojimas.
15–15.30 val. Rekonstruktorių „Viduramžių pasiuntiniai“ pasirodymas ir pilies gynėjų ginkluotės pristatymas.
16 val. Istoriko Ričardo Dedialos (Kultūros paveldo departamentas) paskaita „Ar Kaunas išskirtinis? XIV–XV a. apgulos bei šturmo įrenginiai Lietuvoje“.
17 val. Lankininkų turnyras ir nugalėtojų apdovanojimai.
18 val. Iškilmingas Pilies dienos uždarymas.
Visi Kauno pilies dienos renginiai – nemokami.
Renginys vyks Kauno miesto muziejaus padalinyje Kauno pilyje (Pilies g. 17).
