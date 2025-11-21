Atskleidžiama Knygos meno festivalio kūrybinių dirbtuvių programa

2025 11 20 11.00 val. Kūrybinės dirbtuvės senjorams ,,Mano raidė – mano ženklas‘‘ su grafike Diana Monkevičiūte-Rakauskiene
Dalyviai turės progą pažinti kaligrafijos technikas – nuo švelnaus plunksnos brūkštelėjimo iki ekspresyvaus teptuko gesto. Eksperimentuosime spalvomis, rašymo kryptimis ir kompozicija, atrasdami, kaip raidės gali virsti piešiniu. Išbandę įvairiausius šrifto stilius, dalyviai kurs savo monogramą – unikalų ženklą iš asmeninių inicialų. Sukurtą monogramą paversime asmeniniu kūrybišku ir savito stiliaus atviruku.
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Registracija: https://forms.gle/GLhWd1d9pS57Sxf19
Nemokama.
2025 11 22 ir 2025 11 29 12.00 val. Urtės Kraniauskaitės dirbtuvės vaikams ,,Susikurk savo fantastinį personažą‘‘
Užsiėmimo metu vaikai bus mokomi, kaip lengvai, piešiant įvairias paprastas formas, vis po truputį pridedant akis, ausis, rankas, kojas, galima susikurti labai įvairių personažų. Iliustracijos kuriamos išlaisvinant savo fantaziją, nepaklūstant nusistovėjusiems kanonams ir neįrėminus kūrybiškumo griežtomis formomis ir taisyklėmis. Dirbtuvės skirtos 6–12 metų vaikams.
Registracija į dirbtuves lapkričio 22 d., šeštadienį, 12.00 val.: https://forms.gle/v9MLp61LY6QcZy4o7
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Registracija į dirbtuves lapkričio 29 d., šeštadienį, 12.00 val.: https://forms.gle/dpWARY5HLDFwXQeP6
Vieta: Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinys, Kalnupės g. 13.
Nemokama.
2025 11 22 12.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Kišeninės istorijos“ su grafike Diana Monkevičiūte-Rakauskiene
Užsiėmimo metu bus kuriamos lengvai kišenėje telpančios knygelės. Išmoksite paprastų, tačiau labai įtraukių technikų, kaip kurti unikalius mažosios knygutės puslapius. Bus galima iliustruoti savo kurtą nesibaigiančią istoriją „begalybės“ knygoje arba išbandyti pop-up knygos elementus, suteiksiančių jūsų kūriniams judrumo ir gyvybės. Piešime, klijuosime, taip pat išbandysime lino raižinio, įvairiausių tekstūrų spaudą. Dirbtuvės skirtos visoms amžiaus grupėms.
Registracija: https://forms.gle/Qmnu9ktECAoGGV3SA
Vieta: Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinys, Kalnupės g. 13.
Nemokama.
2025 12 06 12.00 val. Bernardo Burbos kūrybinės dirbtuvės suaugusiems ir vaikams ,,Daugiabučių ir miesto detalių antspaudukų dirbtuvės“
Vyresni vaikai ir suaugę kviečiami pasigaminti savo antspauduką daugiabučių tema. Pasitelkus miesto ir pastatų detales, kiekvienas turės progą pasigaminti sau artimą mylimos vietos vaizdą. Užsiėmimo metu bus naudojami linoraižinio kalteliai, todėl dirbtuvės rekomenduojamos vaikams nuo 10 metų, o jaunesniems reikalinga tėvelių pagalba.
Registracija: https://forms.gle/xtmqzxQyMKL3gAM37
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Nemokama.
2025 12 06 15.00 val. Menininko knygos kūrimo dirbtuvės „LITERtūra” su Aidu Stončiumi ir Elena Juknevičiūte
Kūrybinių dirbtuvių metu kviesime susikurti unikalią menininko knygą: pavarčius poezijos puslapius galėsite susidėlioti savo eilėraščių rinkinį ir iš naujo interpretuoti tekstą naudodami spausdintines raides – literas. Dirbtuvių metu supažindinsime su japonišku knygų rišimu ir galbūt dar negirdėtais kūrybos būdais, kurie leis laisvai kitaip pažiūrėti į teksto ir knygos kūrimą kaip meno formą. Skirta suaugusiems ir vaikams nuo 10 m.
Registracija: https://forms.gle/WZQhVb4xaTcQaApQ8
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Nemokama.
2025 12 13 ir 2025 12 14 12.00 val. Miesto tyrinėjimai ir spaudos dirbtuvės su Pijumi Čeikausku
Vieta: gruodžio 13 d. kūrybinėje erdvėje ARTOJ (Artojo g. 6), gruodžio 14 d. KKKC administracijos pastatas, antras aukštas, risografijos dirbtuvės (Bažnyčių g. 4).
Mokama, bilietai bus parduodami internetu nuo lapkričio 24 d.
Daugiau informacijos netrukus.
Dirbtuvės yra Knygos meno festivalio programos dalis, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Organizatoriai – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, partneris – Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka.
Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginių nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse.
