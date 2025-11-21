Klaipėdoje – Knygos meno ir skaitymo skatinimo forumas

Jau ketvirtus metus iš eilės KKKC organizuoja Knygos meno festivalį, kuris vyksta lapkričio 14–sausio 4 d. Festivalio tikslas – visuomenėje populiarinti knygos meną, atkreipti dėmesį į knygos dizainą bei išsaugoti knygą kaip kultūrinę vertybę. Šiemet festivalio renginiai organizuojami ne tik KKKC erdvėse, bet ir pagrindinio festivalio partnerio – I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinyje.
Tradiciškai rengiamas Knygos meno forumas – vienas iš pagrindinių festivalio renginių – skirtas suburti dizainerius, menininkus, įvairių disciplinų kūrėjus, rašytojus ir visus knygų entuziastus naujiems leidybos projektams ir kūrybinėms iniciatyvoms pristatyti.
Dar daugiau dėmesio knygoms rodoma ir KMSVB organizuojamuose renginiuose, iš kurių vienas pagrindinių – Skaitymo skatinimo forumas „Nesitikėkite atsikratyti knygų“.
Forumo metu bus diskutuojama apie Klaipėdos krašto literatūros svarbą lietuviškosios literatūros kontekste, apie jos tematiką ir kultūrinės integracijos procesą. Bus keliami klausimai, kodėl neskaitome lietuvių autorių, svarstoma, ar literatūros kanonas yra dogma, ar būtinybė ir ar kiekviena karta gali turėti savus kanonus. Taip pat bus aptarta, ar šiais laikais reikia vadovauti skaitytojui ir kas galėtų imtis šios misijos, kai leidybos pasaulyje gausu paviršutiniškos produkcijos.
Dalyviai ieškos priežasčių, kodėl vis mažiau skaitome, prisimindami Juozo Šikšnelio mintį apie „neskaitančią tautą“, ir nagrinės neskaitymo pasekmes – plintančią disleksiją, silpstančius kalbos ir mąstymo gebėjimus bei kitus psichologinius ir socialinius padarinius.
Forumo dviejų dienų programa:
Lapkričio 25 d. 10.00 val. Skaitymo skatinimo renginys vaikams „Žaidžiame operą“.
17.00 val. Skaitymo skatinimo forumas „Nesitikėkite atsikratyti knygų“ (nemokamai).
Vieta: KMSVB „Kauno atžalyno“ padalinys su vaikų centru „Pelėdžiukas“, Kauno g. 49.
Dalyvauja: kultūros laikraščio „Šiaurės Atėnai“ redaktorė Eglė Frank, Klaipėdos universiteto profesorius Vygantas Vareikis, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Rimantas Balsys, kultūros žurnalistė Jolanta Kryževičienė, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė, rašytoja Nijolė Kepenienė, kultūrologas Linas Poška.
Forumą moderuoja Klaipėdos universiteto profesorius, rašytojas dr. Liutauras Degėsys.
Lapkričio 27 d. 17.00 val. Knygos meno festivalio forumas „Atversti“ (nemokamai).
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2.
Forumo metu bus skaitomi pranešimai:
Leidybos iniciatyva „Arklys“. „Ristele“. Pristato: Izabelė Žepnickaitė ir Julius Gaižauskas.
Kaip knygos menas abu krantus sujungė: naujo poezijos ir iliustracijų leidinio pristatymas. Pristato: Žana Jegorova.
Naujo kultūrinio leidinio „ate ate“ pristatymas. Pristato: Ieva Drukteinytė ir Karina Aleksejevė.
Tiražas pasirodė... Tiražo nebėra! Kultūrpolis – žurnalas, kurio Klaipėdai reikėjo. Pristato: Edita Arklauskė ir Juta Kiudė.
Vestuvinis šokis aplink risoGrafą: plunksnos ore. Pristato: Dominykas Matulionis ir Deividas Preišegalavičius.
Plačiau apie pranešėjus ir pristatymus:
Leidybos iniciatyva „Arklys“. „Ristele“.
Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros studentų sukurta iniciatyva, pradėjusi veikti 2024 metų pradžioje, leidžia įvairių pavidalų vaizdines ir tekstines knygas, zinus, kuria knygas-objektus, parodų katalogus, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio menininkais bei leidėjais. Pranešime „ristele“ bus pristatoma pastarųjų metų iniciatyvos veikla, išsamiau papasakota apie savitą priėjimą prie leidinių kūrimo procesų, dirbtuves, leidžiančias susipažinti su knygos pavidalo subtilybėmis, bei diskutuojama apie savilaidos aspektą, prieinamos leidybos svarbą.
Kaip knygos menas abu krantus sujungė: naujo poezijos ir iliustracijų leidinio pristatymas.
Nuo 2024 m. Knygos meno festivalio metu vyksta meninink(i)ų mainai tarp KKKC ir KKV Grafik, Malmėje, Švedijoje. Šiemet vykusioje rezidencijos programoje užduotis buvo sukurti naują leidinį. „Klaipėda-Malmė“ poezijos ir iliustracijų rinkinys menine gija jungia du krantus. Jo puslapiuose nugulė Klaipėdos ir Malmės poečių ir poetų Bengto Adlerso, Gintaro Grajausko, Nijolės Kliukaitės, Bangos Elenos Kniukštaitės, Danielio Mårso, Petros Mölstad eilėraščiai ir specialiai jiems rezidencijos Klaipėdoje ir Malmėje metu sukurtos Ugnės Lidžiūtės, Agnės Matulionytės, Pamelos Nilsdotter ir Britos Nordholm iliustracijos.
Naujo kultūrinio leidinio „ate ate“ pristatymas.
„ate ate“ – nepriklausomas kultūrinis leidinys, kurio pagrindinė tema – nykimas. Ji apima besikeičiantį žmogaus požiūrį, ateinančius ir praeinančius kultūrinius, socialinius reiškinius, tam tikras madas, aplinką ir asmeninę patirtį. Kartu žurnalas yra ir platforma pradedantiesiems menininkams. Pranešimo metu bus plačiau pristatoma „ate ate“ idėja ir vizija, atskleidžiami kai kurie dizaino ir turinio sprendimai.
Tiražas pasirodė... Tiražo nebėra! Kultūrpolis – žurnalas, kurio Klaipėdai reikėjo.
„Kultūrpolis“ – naujas žurnalas, atsiradęs iš noro kalbėti apie Klaipėdos miesto kultūrinį gyvenimą: meną, istoriją, žmones ir reiškinius. Pagrindinis veikėjas – miestas ir jį burianti bendruomenė. Žurnalas nemokamas ir pasiekiamas įvairiose miesto vietose. Papasakosime apie kūrybos procesą, kaip pavyksta įtraukti bendruomenę ir kurti tokį lengvą ir visiems prieinamą turinį.
Vestuvinis šokis aplink risoGrafą: plunksnos ore.
„Vestuvinė Gegutė“ kultūrinių leidinių kontekste išsiskiria savo spauda (risografijos), apipavidalinimo sprendimais ir kt. Tai iš dalies rankų darbo leidinys. Spausdinti trečiąją Gegutę idėja gimė susitikus su KKKC komanda, tad riboto tiražo eksperimentiniame literatūriniame žurnale (lot. diurnalis experimentum) daug dėmesio skiriama literatūriniam turiniui ir vizualinei raiškai. Komanda pasakos apie idėjų generavimą, leidinio koordinavimą ir visi norės tuoktis.
Forumas yra Knygos meno festivalio programos dalis, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Organizatoriai – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras ir Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka.
Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginių nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse.
