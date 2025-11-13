Retos trumpauodegės ir mėlynplaukės katės – Raudondvaryje

Parodos lankytojai laukiami šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 val. Sekmadienį paroda baigiama apie 18 val., o sekmadienį – apie 15 val. Nelaukite vakaro, nes pačios įdomybės ir konkursai prasideda nuo pat ryto!
Lapkričio 15 dieną (šeštadienį) bus eksponuojamos trečios ir ketvirtos kategorijų (Bengalijos, Britanijos ilgaplaukės, Britanijos trumpaplaukės, Burmos, Abisinijos, Kornvalio reksai, Devonšyro reksai, Rytų trumpaplaukės (orientalai), sfinksai, Rusijos melsvosios, Siamo, Somalio, Kurilų bobteilai) ir naminės katės.
Rečiausios šių kategorijų katės (Kurilų bobteilai ir sfinksai) bus pristatomi 12 val.
Parodoje galėsite pasigrožėti įspūdingo grožio sfinksu WW'25 NW'24 NW’23 NW’22 NW’21 CH SP MILKITA*LT DRAGON, kuris prieš dvi savaites Rumunijoje vykusioje pasaulinėje parodoje tapo pasaulio čempionu.
Taip pat šeštadienį vyks „Red castle cat show“ (visų veislių raudono kailio katės), „Best family“ (geriausia šeima – katinas, katė ir kačiukai), „Dress code RED“ apdovanojimai ir išrinktas geriausias parodos dalyvis – „Best in show“.
Lapkričio 16 d. (sekmadienį) galėsite grožėtis besivaržančiomis pirmos ir antros kategorijų katėmis (egzotinėmis, Persų, skudurinėmis lėlėmis (ragdolais), Birmos šventosiomis, Meino meškėnais, Norvegijos miškinėmis, Sibiro). Renginio pabaigoje taip pat bus išrinktas pats geriausias parodos dalyvis.
Kurilų bobteilas – FIF‘e (Tarptautinės felinologų federacijos) pripažinta 2004 metais – įspūdinga, bet vis dar reta kačių veislė Lietuvoje. Tai natūrali veislė, kilusi iš Kurilų salų, pasižyminti tvirtu kūno sudėjimu, išraiškingu žvilgsniu ir žaisminga „kiškučio“ uodegėle, dar kitaip vadinama „pom-pon“, kuri yra vos trijų–aštuonių centimetrų ilgio ir turi tam tikrus kampus. Tai subalansuoto temperamento, protingos ir itin prisirišusios prie žmogaus katės, puikiai prisitaikančios tiek prie šeimos ritmo, tiek prie parodinės aplinkos.
Nors Lietuvoje šios veislės katės dar retos, FIF‘e sistemoje jos vertinamos už natūralų grožį, sveikatą ir unikalų charakterį. Kurilų bobteilai tampa vis labiau pastebimi parodose, o jų augintojai – tikri šios išskirtinės veislės ambasadoriai.
Ateikite į parodą ir susipažinkite su Kurilų bobteilais gyvai! Juos ir kitus retų kačių veislių atstovus – Somalio kates ir sfinksus – pristatysime šeštadienį.
Šioje parodoje labai populiari mėlyna spalva: mylimiausi meškinai britai, kurių bus per 30, ir rusų melsvieji, kurių bus net dešimt, tikrai patrauks parodos lankytojų dėmesį šeštadienį.
Sekmadienį užsienio felinologai pristatys net 22 skudurinėmis lėlėmis vadinamus ragdolus ir šešias šventąsias Birmos kates. Didžiosiomis naminėmis katėmis tituluojami Meino meškėnai taip pat bus sekmadienį – net 20 šios veislės atstovų.
Persai ir egzotai jau tampa gana retai sutinkami parodose, juos pristatysime sekmadienį.
O ar žinote, kuo skiriasi Burmos ir Birmos katės? Šių labai skirtingų veislių pavadinimai labai dažnai supainiojami, todėl kviečiame ateiti ir gyvai įsitikinti, kad katės visiškai nepanašios. Ši paroda – tai unikali proga pamatyti didelę grupę skirtingų spalvų burmų, kurias į parodą atveš užsienio felinologai.
O kokia paroda Raudondvaryje be raudonų kačių?!
Visko ir nesurašysi! Patys pamatysite, o jei norėsite sužinoti daugiau – išsiklausinėsite kačių veisėjų.
