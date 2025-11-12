Romantizmo šedevrai po Kauno filharmonijos skliautais

Programoje skambės vienas ryškiausių XIX a. muzikos šedevrų – H. Berliozo „Fantastinė simfonija“, dar vadinama „Epizodu iš artisto gyvenimo“. Dramatiškų kontrastų, ryškių orkestrinių spalvų ir nepaprastos vaizduotės kupinas kūrinys pasakoja jauno menininko meilės, aistros, svajonių ir košmarų istoriją, kurioje tikrovė susipina su fantazija. Penkiose dalyse atsiskleidžia novatoriškas kompozitoriaus požiūris, naujos orkestruotės spalvos ir romantizmo epochos dvasia.
Koncerte taip pat skambės F. Chopino Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 e-moll, op. 11 – vienas gražiausių romantinės fortepijoninės muzikos pavyzdžių, kuriame subtili fortepijono lyrika darniai susilieja su orkestro spalvomis, sukurdama jausmingą ir elegantišką muzikinį paveikslą, kupiną švelnumo, virtuoziškumo ir emocinės gelmės.
Šį kūrinį atliks lenkų pianistas Andrzejus Wiercińskis – vienas ryškiausių jaunosios kartos atlikėjų, triskart dalyvavęs prestižiniame Tarptautiniame F. Chopino konkurse Varšuvoje ir 2015 m. tapęs Nacionalinio F. Chopino pianistų konkurso nugalėtoju. Jo koncertai šiandien skamba garsiausiose Europos salėse, o interpretacijos išsiskiria ypatingu jautrumu ir gilumu.
Pianistas studijavo Katovicuose, Zalcburge ir Londone, aktyviai koncertuoja su kamerinės muzikos ansambliu „Penderecki Trio“. KMSO šį vakarą diriguos Dainius Pavilionis.
„H. Berliozo „Fantastinė simfonija“ yra tikras iššūkis orkestrui – joje kiekviena dalis reikalauja kitokios nuotaikos, kitokio intensyvumo. Tai kūrinys, kuris leidžia muzikantams atskleisti visą savo meistriškumą ir kartu sukurti nepaprastą emocinę kelionę“, – pasakoja dirigentas D. Pavilionis.
„Mūsų tikslas – kad klausytojas išeitų iš salės ne tik su muzikiniais įspūdžiais, bet ir su jausmu, jog patyrė kažką ypatingo, galbūt net asmeniškai jį palietusio. Tokie koncertai yra tarsi tiltas tarp praeities ir dabarties, tarp kompozitoriaus vizijos ir šiandienos klausytojo emocijų“, – priduria KMSO vadovas Algimantas Treikauskas.
Neabejotinai šis koncertas – ne tik dviejų romantizmo genijų susitikimas, bet ir galimybė patirti muziką kaip gyvą istoriją, kurioje kiekviena nata tampa emocijų ir vaizduotės atspindžiu.
Kas? Koncertas „Fantastinė simfonija ir fortepijono solo Kaune“.
Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.
Kada? Lapkričio 14 d. 18 val.
