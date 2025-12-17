 Kauno valstybinės filharmonijos vadovo konkursą laimėjo Dainius Burkauskas

2025-12-17 17:14
Vilius Narkūnas (ELTA)

Konkursą eiti Kauno valstybinės filharmonijos vadovo pareigas laimėjo Dainius Burkauskas – iš šešių dalyvavusių pretendentų jis surinko daugiausiai komisijos balų, praneša Kultūros ministerija.

Kauno valstybinės filharmonijos vadovo konkursą laimėjo Dainius Burkauskas / A. Koroliovo / BNS nuotr.

Pranešime teigiama, kad D. Burkauskas turi beveik dviejų dešimtmečių vadovavimo patirties kultūros sektoriuje. Nuo 2006 m. jis eina Kauno valstybinės filharmonijos Ūkio ir pastato eksploatavimo skyriaus vadovo pareigas, o nuo 2008 m. dirba ir Kauno miesto simfoninio orkestro inspektoriumi bei viešųjų pirkimų administratoriumi.

Jis taip pat yra tarptautinio Pažaislio muzikos festivalio organizacinio komiteto narys, ilgus metus dirbo tarptautinio kompozitorių E. Griego ir M. K. Čiurlionio muzikos festivalio bei jaunųjų muzikų festivalio „Kaunas“ komandose. D. Burkauskas taip pat koordinavo Kauno valstybinio choro ir simfoninio orkestro dalyvavimą tarptautiniame Europos kultūros kanalo „Arte“ projekte. Už svarius nuopelnus profesinėje srityje bei Kauno miesto įvaizdžio kūrimą 2025 m. jis buvo apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

D. Burkauskas Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija) yra įgijęs muzikos magistro laipsnį ir atlikėjo (klarnetininko) profesinę kvalifikaciją.

Konkursą organizavo Kultūros ministerija.

Konkursą laimėjusio asmens tinkamumas eiti pareigas taip pat bus tikrinamas institucijų.

Vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

