„Ant scenos ne vieta“: keliolika žmonių protestavo prieš filharmonijų bendradarbiavimą su Izraeliu

Akcija, į kurią susirinko apie 20 protestuotojų su Palestinos vėliavomis, prieš bendradarbiavimą su Izraeliu nukreiptais plakatais, vyko šalia Valstybinės filharmonijos pastato Kaune. Trečiadienio vakarą joje rengiamas Jeruzalės simfoninio orkestro koncertas „Kelionė į Vilnių“.
Akciją organizavo judėjimas „Poppies Palestine Action“ ir kitos žmogaus teisių organizacijos.
Pasak jų, minėtą orkestrą remia Izraelio kultūros ir sporto ministerija bei Jeruzalės savivaldybė, o vizitas finansuojamas Lietuvos kultūros ministerijos profesionalaus meno sklaidos programos lėšomis.
Į akciją susirinkę aktyvistai skandavo šūkius „Šalin orkestrą, kuris žudo vaikus, šalin orkestrą, kuris griauna namus“, „Kol jie griežia sau smuikus, Gazoj laidoja vaikus“, „Jiems ant scenos ne vieta, o tik teismo suoliuke“.
Protestuotojai skanduote kreipėsi ir į kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę: „Ponia Vaida, ką darai? Okupantą palaikai.“
Be kita ko, protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Teroristams ant scenos ne vieta“, „From Ukraine to Palestine, occupation is a crime!“ (liet. „Nuo Ukrainos iki Palestinos, okupacija yra nusikaltimas“), „Mirtis fašizmui ir jo pasekėjams“, „Kol Europa finansuoja, Izraelis bombarduoja“.
Vienas protesto organizatorių 20-metis studentas Matas Melnikovas BNS sakė, kad akcija skirta paraginti boikotuoti ir nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su Izraeliu.
„Tai yra bendradarbiavimas su valstybe, kuri vykdo genocidą, nes kultūrinis sektorius veikia Izraelio valstybei, kuri vykdo genocidą“, – teigė aktyvistas.
Be kita ko, M. Melnikovas tikino renkantis parašus dėl Lietuvos traukimosi iš dainų konkurso „Eurovizija“.
„Yra peticija dėl prašymo Lietuvai išeiti iš „Eurovizijos“ dalyvavimo, nes Izraelis paskelbtas, kad dalyvaus. (...) Nes genocidinę valstybę reikia boikotuoti ir nebendrauti, kad jaustų pasekmes, kad daro genocidą ir nebūtų genocidas normalizuojamas“, – aiškino jis.
BNS skelbė, kad boikotuoti dainų konkursą ketina Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Islandijos transliuotojai.
Tuo metu 21-erių studentė Emilija Ketvirtytė BNS sakė pasigendanti Kauno valstybinės filharmonijos reakcijos į tai, jog įstaigoje koncertuos Izraelio orkestras.
„Kai skelbė Kauno valstybinė filharmonija apie tai, jog Izraelis čia atvažiuos, atrodo, viską labai apolitiškai (darė – BNS), ignoravo visa tai, kas vyksta. (...) Tai yra šiuo momentu teroristinė valstybė ir tai yra vis tiek ignoruojama ir mažai apie tai žiniasklaidoje kalbama“, – tikino protestuotoja.
„Vien tai, jog bendradarbiauja su juo (Izraeliu – BNS) ir nekalba apie tai pati filharmonija, tai parodo sąlyginį kaip ir palaikymą Izraeliui kaip valstybei. (...) Kai prasidėjo karas Ukrainoje, labai staigiai su Rusija visus ryšius stengėsi nutraukti, o Izraelį dar praleidžia, atrodo, pro pirštus tiesiog“, – pridūrė E. Ketvirtytė.
Tvarką protesto akcijoje palaikė policija. BNS pareigūnai nurodė, kad savivaldybė buvo išdavusi leidimą susirinkti iki 100 žmonių.
Protesto akcija ketvirtadienį vyks ir prie Lietuvos nacionalinės filharmonijos Vilniuje, kur taip pat vyks Jeruzalės simfoninio orkestro koncertas „Kelionė į Vilnių“.
BNS rašė, kad paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ įsigaliojo spalio 10 dieną, praėjus kiek daugiau nei dvejiems metams nuo karo pradžios, tačiau abi pusės vis kaltina viena kitą jų pažeidimu.
Karą sukėlė 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1221 žmogus.
Remiantis Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 69,7 tūkst. žmonių.
