 Rugsėjo 1-osios šventės programa Kaune: kviečia pasitikti net dvejose erdvėse

Rugsėjo 1-osios šventės programa Kaune: kviečia pasitikti net dvejose erdvėse

2025-09-01 10:02 diena.lt inf.

Mokslo metų startą Kaunas kviečia pažymėti ypatingoje šventėje, kurioje susipins aktyvus laisvalaikis bei mokslas. Šventė vyks dvejose erdvėse – Nemuno ir Mokslo salose, kur kiekvienas ras sau tinkamų pramogų: nuo edukacinių dirbtuvių iki koncertų po atviru dangumi, skelbia Kauno miesto savivaldybė. 

Rugsėjo 1-osios šventės programa Kaune: kviečia pasitikti net dvejose erdvėse
Rugsėjo 1-osios šventės programa Kaune: kviečia pasitikti net dvejose erdvėse / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Po rugsėjo 1-osios šventės mokykloje visi yra kviečiami susitikti Nemuno ir Mokslo saloje, kur lauks smagios veiklos, pramogos ir seniai matyti draugai. 🫶 

Išsami renginio programa

Vieta: Nemuno sala

14 val. – Projekto „Judėk sveikai“ gatvės šokių treniruotė.

15 val. – Masinio minuso startas.

15 val. – Projekto „Judėk sveikai“ funkcinė treniruotė.

16 val. – Tolimiausio metimo konkurso startas.

17 val. – Krepšinio IQ viktorina.

18 val. – Didysis masinio minuso finalas.

18 val. – Tolimiausio metimo konkurso laimėtojo apdovanojimas.

19 val. – Viktoro Balykov ir Miglės Miglinaitės „stand up“ pasirodymas.

20 val. – Grupės „ba.“ koncertas.

Renginio pabaiga iki 21.00 val.

Viso renginio metu veiks: poilsio ir maisto vagonėlių zonos, pripučiamas krepšinio batutas. 

Vieta: Mokslo sala

13–19 val. Ekspozicija Žmogus. Gamta. Mašina (mokama).

14 val. – Užsiėmimai STEAM laboratorijose (laisvų vietų nebėra).

14 val. – Elektroninės muzikos pamoka didžiajame amfiteatre su „No Intentions“. 

15 val. – N2 mokslo šou didžiajame amfiteatre. 

16 val. – Protmūšis: o jei žinotume daugiau? Didžiajame amfiteatre su Pauliumi Ambrazevičiumi.

17 val. – Hiphopo muzikos pamoka didžiajame amfiteatre su Dj SWIX. 

17 val. – Užsiėmimai STEAM laboratorijose (laisvų vietų nebėra). 

18 val. – N2 mokslo šou didžiajame amfiteatre. 

Šiame straipsnyje:
Kaunas
Rugsėjo 1-oji
šventė
koncertai
programa
Mokslo ir žinių diena
Mokslo sala
Nemuno sala

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų