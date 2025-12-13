Pirmasis „Mokslo salos“ gimtadienis: pramogos, džiaugsmas ir ateities planai

Lūkesčius pranokęs objektas
Kaune įsikūręs Mokslo ir inovacijų sklaidos centras – vienintelis toks objektas Lietuvoje. Jau metus veikianti „Mokslo sala“ pranoko lūkesčius, kas tik parodo, kad mokslas gali įtraukti įvairaus amžiaus žmones.
„Pirmieji metai „Mokslo salai“ buvo puikūs. Tai buvo patys greičiausi, bet kartu ir patys lėčiausi metai, nes buvo labai daug pirmų kartų. Lankytojų sulaukėme daugiau, nei galėjome tikėtis atidarymo dieną. Skaičiuojame, kad per metus nuolatinėje ekspozicijoje, planetariume ar STEAM laboratorijose apsilankė daugiau nei 200 tūkst. lankytojų“, – apibendrino „Mokslo salos“ vadovė Aistė Lukaševičiūtė.
Vien kelionę žvaigždynais vieninteliame Lietuvos planetariume stebėjo apie 65 tūkst. žmonių, pasinėrę į kosmoso platybes. Tačiau „Mokslo saloje“ per metus surengta ir daugybė renginių, parodų, tad kas kartą atėjus, čia galima atrasti naujų dalykų.
Įtraukia visą šeimą
Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vadovė patikino, kad reikia „Mokslo saloje“ skirti nemažai laiko. Geriausia vieną dieną lankytis nuolatinėje ekspozicijoje, kitą kartą atkeliauti į planetariumą ar į specialų renginį, nes veiklos tiek įtraukia, kad net nelieka laiko per dieną apeiti viską.
„Lankytojų pati mėgstamiausia pramoga – planetariumas, būtent į šią veiklą greičiausiai ištirpsta bilietai. Žmonės džiaugiasi tiek tomis programomis, su kuriomis startavome, tiek naujomis, kurios paleistos metų eigoje. Kai „Mokslo sala“ atvėrė duris, planetariume turėjome 5 val. programos, šiai dienai jau turime apie 28 val. įvairaus kosminio turinio, skirto skirtingo amžiaus lankytojams“, – kalbėjo A. Lukaševičiūtė.
„Mokslo saloje“ įsikūrusi ekspozicija „Žmogus. Gamta. Mašina“ – pirma tokio dydžio ilgalaikė paroda Lietuvoje, talpinanti net 140 interaktyvių eksponatų, tačiau prie kai kurių neretai nusidriekia eilės, smalsuoliai nori juos išbandyti ir pajausti.
„Eilės visada būna prie automobilio avarijos simuliacijos, taip pat prie Van de Grafo aparato, kuris nukrato elektra. Mūsų lankytojai labai mėgsta ir mūsų augintinį šuniuką-robotą Niutą. Stebina, kad net ir suaugusieji labai įsitraukia į „Mokslo salos“ veiklas ir taip pat žavisi roboto sugebėjimais. Atrodo, kad jiems įsijungia vidinis vaikas“, – lankytojų itin pamėgtas pramogas vardijo „Mokslo salos“ vadovė.
Darbo dienomis „Mokslo saloje“ dažniausiai lankosi moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Įprastai derinamos kelios veiklos – apsilankyti ekspozicijoje ir STEAM laboratorijoje. Savaitgalį Nemuno saloje į mokslo eksperimentus dažniausiai įsitraukia šeimos.
„Kai registruojame klases, matome, kad jos – iš visos Lietuvos. Vis dažniau sulaukiame ir svečių iš užsienio. „Mokslo saloje“ reikia susiplanuoti laiko, nes tikrai būna, kad tėveliai prašo salės darbuotojų padėti vaikus išsivesti iš ekspozicijų salės, nes nepriklausomai, ar maži, ar dideli, jie visada užtrunka“, – pridūrė A. Lukaševičiūtė.
Gimtadienio akcentai
Pirmojo „Mokslo salos“ gimtadienio proga lankytojams paruošta įvairiausių pramogų. Lankytojų bilietą šią dieną galima įsigyti pigiau, tačiau buvo galima rinktis ir iš nemokamų, tačiau taip pat įtraukių ir linksmų veiklų.
Be nuolatinių veiklų, gimtadienio dieną „Mokslo sala“ pasiūlė ir partnerių paruoštų staigmenų. Viena tokių – automobilių-robotų varžybos. Laikinųjų ekspozicijų erdvėje įsikūrė naujos kartos simuliatoriai leido pajusti tikrą automobilių lenktynių azartą. Dalyviai turėjo akimirksniu išmokti valdyti transporto priemonę, ieškoti sprendimų ir galimybių greičiau įveikti trasą bei išvengti susidūrimų.
Kitose erdvėse laukė Kauno moksleivių techninės kūrybos centro, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kūrybinių technologijų akademijos „bit&Byte“ ir Lietuvos aviacijos muziejaus paruoštos veiklos.
Čia lankytojai galėjo tapti išradėjais, menininkais, ateities astronautais, pažaisti legendinį žaidimą „Wolf and Eggs“ ir išbandyti „FPV“ dronų pilotavimą virtualioje aplinkoje, patys sukonstruoti „Airtech“ sklandytuvą ar „Beyblade“ suktuką kūrybinėse dirbtuvėse bei dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose apie Lietuvos aviacijos paslaptis, skaitmeninį mišką ir augalų komunikaciją.
Pagrindinis „Mokslo salos“ gimtadienio akcentas – nemokamas „Solo Ansamblio“ koncertas, vyksiantis nuo 18 val.
Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vadovė ne tik pasidžiaugė pirmuoju „Mokslo salos“ gimtadieniu, bet ir davė pažadą nesustoti.
„Mes nuolat atnaujiname turinį tiek planetariume, tiek laboratorijose. Kitais metais tikimės prisitraukti dar vieną laikiną ekspoziciją“, – apie tai, kad į „Mokslo salą“ verta sugrįžti, kalbėjo A. Lukaševičiūtė.
Primename, kad pernai duris atvėrusią „Mokslo salą“ statė įmonė „Autokausta“, ekspoziciją sukūrė Lenkijos bendrovė „Trias Avi“. Visa „Mokslo salos“ projekto vertė siekia 37,7 mln. eurų. Iš minėtos sumos 29 mln. eurų skirta pastato statyboms, apie 9 mln. eurų – ekspozicijai, planetariumui, laboratorijų įrangai ir kitoms mokymo priemonėms, baldams.
Naujausi komentarai