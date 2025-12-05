Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras

Ceremonijos, surengtos svetingumo komplekse „Monte Pacis“, liudininkais tapo nuotakos sesuo Sigita Slipčenko ir jaunikio brolis Tautvydas Vaikšnoras.
Pora apsikeitė balto aukso žiedais su deimantais – Sandros meilės simbolį puošia aštuoni balti, o Viktoro – tiek pat juodų akmenukų.
Jaunieji per vestuves puošėsi tvarumą propaguojančių dizainerių Olesios Les ir Kęstučio Lekecko kūriniais. Jų įvaizdžiu rūpinosi plaukų stilistė – koloristė Inga Bagdonaitė ir vizažistė Sandra Žukauskienė.
„Esame laimingi ir su jauduliu laukiame koncerto. Daug repetavome, ruošėmės, atidėjome visus kitus darbus ir tikimės, kad publikai patiks tai, ką pamatys bei išgirs“, – sakė Sandra ir Viktoras.
Sutuoktinius sveikino artimiausi jiems žmonės. Netrukus po ceremonijos pora išvyko į Kauno sporto halę, kur šį vakarą vyks įsimintiniausias jų karjeroje gyvo garso koncertas. Jame pasirodys ne tik Sandra ir Viktoras, bet ir tenoras Antanas Zakarauskas, grupė „Bernužėliai“, televizijos gelbėtoja Gerda Žemaitė su kolega operatoriumi Remigijumi Stankevičiumi bei keli netikėti svečiai. Šokių koncertui scenografiją ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas. Vakarą ves Ernestas Badauskas.
Kauno sporto halėje bus ir simbolinė foto erdvė, kuria rūpinasi floristė Giedrė Vasilijevaitė-Jackienė. Pasibaigus koncertui šiandien susituokę Sandra ir Viktoras prie jos fotografuosis su visais norinčiais.
Viktoras išrinktajai pasipiršo lygiai prieš metus – gruodžio 5 d. Beje, Sandra šiandien mini ir dar vieną progą – savo gimtadienį.
