 Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras

Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras

– šiandien švenčia ne tik vestuves
2025-12-05 14:53
Pranešimas spaudai

Šiandien, gruodžio 5 d., Kauno civilinės metrikacijos skyrius įregistravo atlikėjų Sandros Žutautienės ir Viktoro Vaikšnoro santuoką.

Susituokė atlikėjai Sandra ir Viktoras Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras

Ceremonijos, surengtos svetingumo komplekse „Monte Pacis“, liudininkais tapo nuotakos sesuo Sigita Slipčenko ir jaunikio brolis Tautvydas Vaikšnoras.

Pora apsikeitė balto aukso žiedais su deimantais – Sandros meilės simbolį puošia aštuoni balti, o Viktoro – tiek pat juodų akmenukų.

Jaunieji per vestuves puošėsi tvarumą propaguojančių dizainerių Olesios Les ir Kęstučio Lekecko kūriniais. Jų įvaizdžiu rūpinosi plaukų stilistė – koloristė Inga Bagdonaitė ir vizažistė Sandra Žukauskienė.

Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras
Kaune susituokė atlikėjai Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras / Asmeninio albumo nuotr.

„Esame laimingi ir su jauduliu laukiame koncerto. Daug repetavome, ruošėmės, atidėjome visus kitus darbus ir tikimės, kad publikai patiks tai, ką pamatys bei išgirs“, – sakė Sandra ir Viktoras.

Sutuoktinius sveikino artimiausi jiems žmonės. Netrukus po ceremonijos pora išvyko į Kauno sporto halę, kur šį vakarą vyks įsimintiniausias jų karjeroje gyvo garso koncertas. Jame pasirodys ne tik Sandra ir Viktoras, bet ir tenoras Antanas Zakarauskas, grupė „Bernužėliai“, televizijos gelbėtoja Gerda Žemaitė su kolega operatoriumi Remigijumi Stankevičiumi bei keli netikėti svečiai. Šokių koncertui scenografiją ruošia vienas ryškiausių Lietuvos šokio pasaulio kūrėjų – Justas Andriejauskas. Vakarą ves Ernestas Badauskas.

Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras
Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras / Asmeninio albumo nuotr.

Kauno sporto halėje bus ir simbolinė foto erdvė, kuria rūpinasi floristė Giedrė Vasilijevaitė-Jackienė. Pasibaigus koncertui šiandien susituokę Sandra ir Viktoras prie jos fotografuosis su visais norinčiais.

Viktoras išrinktajai pasipiršo lygiai prieš metus – gruodžio 5 d. Beje, Sandra šiandien mini ir dar vieną progą – savo gimtadienį.

Šiame straipsnyje:
Sandra ir Viktoras
Sandra Žutautienė
Viktoras Vaikšnoras
vestuvės
santuoka
šventė
gimtadienis
koncertas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
kaunietis
ilgų, laimingų na žinoma ir vaisingų metų
0
0
kaunietis
ilgų, laimingų na žinoma ir vaising metų
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų