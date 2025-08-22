Prancūzijoje prabangią vestuvių šventę iškėlė Deimantė Kazėnaitė: stilingi kadrai gniaužia kvapą

„Diena, kurios niekada nepamiršiu. Tai pati emocionaliausia diena mano gyvenime“, – savo socialiniame tinkle „Instagram“ rašė žinoma moteris.
Vestuvių akimirkos – nuotraukų karuselėje:
Kauno.diena.lt primena, kad D. Kazėnaitė ir jos mylimasis prancūzas Nicolas birželio 27-ąją susituokė civilinės santuokos ceremonijos metu.
„Iš visos širdies jums visiems dėkoju už tiek daug gražių žinučių ir linkėjimų!
Mūsų civilinė santuoka buvo pirmoji ir oficiali mūsų šventės dalis – pirmas žingsnis, bet labai svarbus, padėjęs tvirtą pagrindą mūsų šeimos sąjungai.
Esame maloniai sujaudinti dėl jūsų gražių žodžių apie mūsų įvaizdį ir nuoširdžius linkėjimus. Labai vertinu savo ratą ir esu amžinai dėkinga, kad turiu tokią nuostabią bendruomenę“, – džiaugsmo neslėpė influencerė.
Paviešintuose kadruose galima pastebėti, kad pirmasis nuotakos įvaizdis buvo išties išskirtinis. Didžiausias akcentas – stilinga didelė skrybėlė.
D. Kazėnaitė su savo mylimuoju susižadėjo 2023 metais.
