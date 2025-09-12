 Susituokė atlikėjai Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis: šventėje – ir itin populiari grupė

2025-09-12 15:22 diena.lt inf.

Penktadienį sostinėje susituokė atlikėjai Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis.

Susituokė atlikėjai Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis: šventėje – ir itin populiari grupė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Šią naujieną portalui Delfi.lt patvirtino pati atlikėja.

P. Paukštaitytė ir V. Popendikis susipažino muzikiniame televizijos projekte „Lietuvos balsas“. Poros sužadėtuvės įvyko Paryžiuje prieš trejus metus, per Paulinos 22-ąjį gimtadienį.

Pora viešai neatviravo apie artėjančią šventę, nes sau svarbią dieną norėjo praleisti tik su artimiausiais žmonėmis, tačiau apie šiais metais planuojamas vestuves P. Paukštaitytė užsiminė vienoje tinklalaidėje.

Poros vestuvėse pasirodė ir žymus Lietuvos duetas „Žemaitukai“. Tą buvo galima pastebėti jų pačių pasidalintose instagramo istorijose.

Instagramo „Story“ nuotr.
