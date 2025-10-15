Indrė Bareikienė prabilo apie vestuves: jos buvo ne apie kitus, o apie mus

Indrės nuostabai laidos vedėjas, Audrius Giržadas, prisimins ir istoriją, kurią pati laidos viešnia buvo pamiršusi. Tuo metu Viačeslavas Mickevičius garsiai rėš: „Mes turime daiktinių įrodymų ir tie įrodymai mano rankose“, – nešdamas savo rankose skudučius juoksis jis.
Visgi, Indrė nepasimes ir televizijos eteryje pasidalins dar niekur nepasakota istorija: „Mes dviese su tautiniais drabužiais, su tais skudučiais lipam į sceną, kuri didžiulė, o mes dviese. Man už nugaros eina mano klasiokė ir sako – aš tave užmušiu!“
Kokį patarimą Lietuvos moterims, kurios nori pasipiršti savo vyrams, duos Indrė Bareikienė? Kodėl savo renginius ji vadina gerųjų raganų sąskrydžiu? Ir kokios dovanos sulauks studijos svečiai? Visa tai išgirsite jau sekmadienį iš pirmų lūpų.
Dar viena vakaro viešnia, neseniai vestuves atšokusi atlikėja Paulina Paukštaitytė: „Tuo momentu galvojau – wow, ar aš sapnuoju? Bet tai yra realu. Man tai įrodė, kad pasaulis atrodo toks didelis, bet iš tikrųjų jis labai mažas. Ir jeigu labai stipriai kažko nori, viską gali!“
Be to, grupei „Orgen Roll Band“ netikėtai užgrojus vieną kūrinį Paulina pradės graudintis: „Jūs mane norit prie ašarų privesti?“ – klaus ji, o jai antrins ir Indrė Bareikienė: „Ne tave vieną!”
Tuo metu į studiją įžengęs operos solistas Liudas Mikalauskas atvirai prisipažins: „Retai mane supa jaunos ir gražios moterys. Dažniausiai visos virš šešiasdešimt į mano į koncertus ateina.“
Dar daugiau, žinomas vyras prisipažins savo repertuare turintis dainų, kurioms moterys neatsispiria: „Turiu keletą dainų, kurias mėgstu padainuot ir tada jau pradeda moterys verkti. Kai pamatau kokią verkiančią moterį, dar labiau sugraudinu tą dainą. Turiu vieną dainą, kurią vadinu rankinukų daina.“
Kodėl Liudas Mikalauskas savo didžiausiu košmaru vadina zuikį? Kaip atrodo koncertas, kai tarp antkapių yra susėdusios klausytojos? Kuriuos gyvenimo metus jis vadina turtingiausiais? Visos istorijos jau šį sekmadienį, 17 val., šou „Vakare su Audriumi Giržadu“ tik per LRT.
Naujausi komentarai