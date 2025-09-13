Šokio žingsniu į naują sezoną

Nauja pradžia
„Buvome ir Panevėžyje, ir ant jachtų per Lietuvos buriuotojų sąjungos 90-metį šokome. Mes jau visą mėnesį judesyje, o šiandien simboliškai atidarome naują sezoną“, – už jį taurę gėrimo su burbuliukais kėlė, sėkmės sau ir visiems kino teatro „Romuva“ svečiams linkėjo choreografė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, šokio teatro „Aura“ įkūrėja Birutė Letukaitė.
Pirmasis šokėjų kalendoriuje – spektaklis „Kaunas ZOO“. Vieniems šokio teatro gerbėjams – ne sykį matytas, kitiems, nors scenoje skaičiuoja trečius metus, – pirmakartis, žadinantis smalsumą.
„Dalis šokėjų pasikeitė. Pamatysite naujų veidų, naujų charakterių, – nepaisant šokėjų sudėties pokyčių, turinys, anot B. Letukaitės, toks pat – „Kaunas ZOO“ gvildena grožio, mados kulto, prabangos siekimo ir tuštybės, kurią visa tai lemia, temą. – Dabar visi norime būti grožio karaliais ir karalienėmis, visi tviskame auksu, demonstruojame turtus. Aišku, jie gerai, bet tik ne tada, kai užpila akis, o santykiai tampa neorganiškais. Spektaklyje demonstruojama puikybė atskleidžia ir tikrąją vidinę individo būseną, kuri dažnai yra silpna ir pažeista iškreiptų, visuomenės primestų dogmų.“
Skambėjo gyva muzika
Prigesus šviesoms scenoje, sutvisko į Kristinos Čyžiūtės kurtus drabužius įsispraudusių šokėjų kūnai, o šalia jų suskambo instrumentai ir garsaus muzikos minimalisto, kauniečiams gerai pažįstamo amerikiečių performansų meistro Zano Hoffmano balsas. Atlikėjo veidą susirinkusieji išvydo tik po pasirodymo. Kol skambėjo muzika, vyras slėpėsi po kauke.
„Mes jį atsivežėme iš pačios Ispanijos“, – choreografė ir režisierė B. Letukaitė džiaugėsi svečio reveransu Kauno publikai.
Išskirtinio balso tembro amerikietis, anot „Auros“ sielos, daugiau nei keturis dešimtmečius kuria eksperimentinę elektroninę muziką, yra išleidęs šimtus albumų įvairiais pseudonimais, inicijavęs daugybę nestandartinio skambesio muzikos ir avangardinio meno projektų. Melomanams geriausiai žinomas jo sceninis vardas – BodyCoctail.
„Jis neapsikrauna instrumentais ir prabangia įrašų įranga, viską – pradedant pradine idėja ir baigiant garso dizainu, atlieka pats“, – anot B. Letukaitės, Z. Hoffmanas savo pavyzdžiu puikiai iliustruoja posakį: „Mažiau yra daugiau.“
Paprastumas ir saikingumas, atlikėjo įsitikinimu, dažnai yra geriau ir efektyviau nei perteklius, ypač kai kalbama apie dizainą, meną ar net gyvenimo būdą. Savo filosofiją per muziką Z. Hoffmanas išreiškė ir „Romuvos“ scenoje. Savo improvizacijomis svečias nepaliko abejingų, todėl, pasibaigus spektakliui, iš žiūrovų lūpų plūdo liaupsės.
„Muzika papildė šokį ir atvirkščiai. Buvo puikus skambesio ir judesio tandemas“, – pakilusi nuo kėdės, spektaklį aukščiausiu balu vertino ir tokio pat įtraukaus naujojo sezono vylėsi viena vakaro viešnių.
Miesto tradicija
Sezoną pradėjusi „Kaunas ZOO“, „Aura“ rugsėjui suplanavo daugiau pasirodymų. Iš Kauno – gastrolės į Vilnių su spektakliais „Dausos“ ir „Preliudas“, o dar po savaitės teatro repertuarą papildys ir žiūrovų pamėgtas spektaklis „Norėčiau būti paparčio žiedu“, sukurtas choreografės Bea’os Debrabant iš Prancūzijos. Naujasis sezonas bus dosnus ir kitų gerai žinomų šokio spektaklių: „Godos 2.0“, „Godos 3.0“, „Dausos“, „Preliudas“ ir „Prarasti prisiminimai“. Gruodį „Aura“ kartu su teatru „Okarukas“ pristatys sezono premjerą – vizualiojo judesio spektaklį visai šeimai „Mikro / Makro“, kurį kurs choreografė Sakurako San.
„Nežinau, kelintas čia „Auros“ sezonas. Kad ir kelintas būtų, pagrindinis įvykis, vis dėlto, yra tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „AURA’35“, – visus, kurie neįsidėmėjo, spalio 2–5 d. savo kalendoriuose B. Letukaitė ragino apibraukti ryškesne spalva, o pamiršusiems priminė renginio priešistorę, tiksliau, 1989-uosius, kai „Aura“ surengė pirmąjį modernaus šokio festivalį Lietuvoje.
2011 m. festivalis buvo pervardytas į Tarptautinį šokio festivalį „Aura“, kuris tapo ne tik prasminga miesto tradicija, bet ir reikšmingu šalies kultūrinio gyvenimo vyksmu.
Keturios šokio dienos
Kiek daugiau nei už poros savaičių, „AURA’35“ Kaune užkurs tikrą fiestą, kurioje suksis ir žinomi užsienio kolektyvai, ir mūsų šalies kūrėjai. Jau pačią pirmą dieną šokio gerbėjai bus pakviesti sekti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pėdsakais. Jie ves į Kauno sporto halę. Čia bus pristatytas B. Letukaitės spektaklis „Jūra“, kurio metu skambės gyvai Kauno miesto simfoninio orkestro atliekama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika. Vakarop „Romuvoje“ – Palle Granhøjaus „Tai ne Romeo ir Džuljeta“. Spalio 3-iąją tose pačiose erdvėse pasirodys ir trupė „Almada“ su spektakliu „Deginimo procesas atbuline tvarka“.
Festivalio „AURA’35“ geografija šiemet kaip niekad plati ir apims ne tik „Romuvą“. Spalio 3-iąją pakvietę į Nacionalinį Kauno dramos teatrą, kur bus pristatytas šiuolaikinis Japonijos šokis, renginio organizatoriai visų savo bičiulių „Rūtos“ salėje ir Didžiojoje scenoje lauks ir trečią festivalio dieną.
„Čia bus rodoma Emanuelio Gato „Laisvės sonata“ ir „House of Ivona“ spektaklis „Selektyvus veisimas“, – priešpaskutinę festivalio dieną anonsavo B. Letukaitė.
Spalio 5-ąją – uždarymas su ypatinga, šokio, ekskursija. Kauno menininkų namuose ją pradės Austėja Vilkaitytė. Vėliau Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, muzikos salėje, estafetę perims Tadas Almantas ir Clara Giambino. Ekskursijos ir festivalio finišas – Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kur pasirodys svečiai iš Latvijos: Mate Meszarosas, Dmitrijus Gaitjukevičius, Marija Burceva.
„Eidami iš vienos vietos į kitą dar ir apie pastatus išgirsite“, – B. Letukaitė garantavo nepamirštamą šokio kelionės maršrutą.
