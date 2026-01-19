30 metų atjautos ir prieglobsčio

Muniškių globos namai – tai šiltas ir ramus prieglobstis senyvo amžiaus žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa. Čia kasdien kuriama aplinka, kurioje dera profesionali priežiūra, žmogiškas ryšys ir pagarba kiekvienam gyventojui.
Pasveikinti bendruomenės su jubiliejumi susirinko gausus būrys svečių: švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemeras Antanas Nesteckis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė, kitų Kauno rajone veikiančių globos įstaigų vadovai, esami ir buvę darbuotojai.
Sveikindama bendruomenę, ministrė R. Popovienė pabrėžė nuolatinio mokymosi svarbą socialinės globos srityje. „Slauga ir globa – tai sritys, kuriose mokomės visą gyvenimą. Čia svarbios ne tik profesinės žinios, bet ir gebėjimas augti kartu su žmogumi, kurį prižiūrime. Tokios įstaigos kaip Muniškių globos namai yra gyvas pavyzdys, kaip patirtis, atjauta ir nuolatinis tobulėjimas susilieja į prasmingą kasdienį darbą“, – sakė ministrė.
Jubiliejaus proga kolektyvą taip pat pasveikino Kauno rajono meras V. Makūnas, įteikęs įstaigai gimtadienio dovanas.
Esmė liko ta pati – būti vieta, kur rūpestis nėra pareiga, o buvimas šalia – sąmoningas kasdienis pasirinkimas.
Renginio metu Muniškių globos namų direktorė Irena Augonienė prisiminė įstaigos nueitą kelią ir pasidžiaugė šiandienos pasiekimais. „Muniškių globos namai keitėsi, augo, stiprėjo, tačiau jų esmė liko ta pati – būti vieta, kur rūpestis nėra pareiga, o buvimas šalia – sąmoningas kasdienis pasirinkimas“, – sakė direktorė.
Nuo 1995 m. veikiantys globos namai įsikūrę jaukiame ir ramiame Muniškių kaime, atokiau nuo miesto šurmulio. Tokia aplinka leidžia gyventojams jaustis saugiai, ramiai ir oriai leisti savo kasdienybę.
Globos namų darbuotojai teikia kompleksinę pagalbą: užtikrina sveikatos priežiūros paslaugas, palaiko gyventojų savarankiškumą ir įgūdžius, skatina saviraišką, organizuoja užimtumą, kuria pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius.
