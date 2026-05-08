Aleksote atsiveria išskirtinis gamtos kampelis: darbai bus baigti iki vasaros

Nurodoma, kad Liepų alėjoje jau įrengta vaikų žaidimų aikštelė, vaizdingas takas tarp medžių ir kiti natūralūs takeliai. Taip pat padaryta laiptuota terasa tvenkinio pakrantėje bei sodo edukacinė erdvė. Be to, savo vietą atranda mažoji infrastruktūra, tokia kaip apšvietimas, suoliukai, šiukšlių dėžės.
„Vasarą kauniečiai galės pilnai čia leisti laiką, ilsėtis ir mėgautis ramybe“, – pažymėjo miesto atstovai.
Portalas kauno.diena.lt yra skelbęs apie darbus, vykdomus Narsiečių alėjoje, tarp Vyčio Kryžiaus gatvės ir Veiverių plento. Tuomet vietiniai skundėsi, kad buvo pašalinta dalis medžių, bet miesto atstovai aiškino, kad neliko menkaverčių, invazinių augalų.
Tąkart Kauno miesto savivaldybė aiškino, kad Liepų alėjoje, tarp Vyčio Kryžiaus gatvės ir Garliavos plento, įrengiama poilsio erdvė: tvarkoma ir rekreacijai pritaikoma 4 ha teritorija, kurioje esantis vandens griovys bus pertvarkytas į vandens telkinėlį, aplink jį bus suformuota poilsio oazė su daugiamečiais žydinčiais augalais, įrengti tilteliai, edukacinis obelų sodas, atsiras daugiametis gėlynas, vaikų žaidimų ir ramaus poilsio zonos.
Specialistai tuomet aiškino, kad teritorijoje numatytas edukacinis obelų sodas, beveik 100 kv. m ploto daugiamečių augalų gėlynas Vyčio Kryžiaus gatvės prieigose, bus išryškinta liepų alėjos erdvė: tarp augančių liepų bus įrengtas pakeltas medinis takas su poilsio aikštelėmis, iš greta esančių gatvelių skaldos dangos takais bus galima patekti į skvero teritoriją, įrengtas apšvietimas ir mažosios architektūros elementai. Vykdant šiuos darbus buvo suplanuota teritorijoje pasodinti apie 100 naujų medžių.
