Aptarė sveikatos sektoriaus iššūkius

Renginyje dalyvavo daug garbingų svečių: sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos direktorė Odeta Vitkūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus vedėja Ramunė Andriušaitienė, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Sesija išsiskyrė atvira komunikacija, aktyviu dalyvių įsitraukimu ir konstruktyviu dialogu, kurio pagrindinis tikslas – ilgalaikis, tvarus ir nuoseklus Kauno rajono asmens sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas ir gyventojams teikiamų paslaugų gerinimas.
Strateginės sesijos metu pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas apie perspektyvas ir lūkesčius sveikatos centrams, Kauno rajono savivaldybės sveikatos centro 2025 m. veiklos ataskaita, atlikta išsami stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Diskusijų metu aptarti pagrindiniai sveikatos sektoriaus iššūkiai ir galimi sprendimo būdai, siekiant stiprinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno rajone.
Nors Sveikatos centras gyvuoja vos kelerius metus, tačiau džiugina aukšti pacientų pasitenkinimo paslaugomis rodikliai: 88,5 proc. pacientų buvo aptarnauti laiku, 96,2 proc. liko patenkinti suteiktomis paslaugomis.
Kauno rajono savivaldybėje prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra prisirašę 72 443 pacientai, tai sudaro 60,6 proc. nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus.
Šiemet Kauno rajono sveikatos centro atstovai dalyvavo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos organizuojamuose renginiuose, kuriuose gilino žinias apie onkologinėmis ligomis sergančių pacientų pagalbos teikimą, POLA kortelės naudą ir pacientų navigacijos sistemą https://priesvezi.lt.
Didelį dėmesį sveikatos centro įvairių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai, odontologai, vaistininkai, paramedikai) skyrė kvalifikacijos kėlimui. Jie gilino žinias apie masyvaus kraujavimo stabdymą, apsaugą nuo hipotermijos, pirmosios pagalbos suteikimą patyrusiems akių ir galvos traumas ir kitais atvejais.
Šį rudenį Garliavos medicinos centras kartu su partneriu LSMU Kauno ligonine paminėjo Pasaulinę širdies dieną, kurios metu buvo organizuotos veiklos, atkreipiančios dėmesį į širdies nepakankamumo simptomus ir jų prevenciją. Pacientai galėjo pasinaudoti gydytojo kardiologo konsultacija ir dalyvauti specialiuose širdies nepakankamumo slaugytojos mokymuose apie savirūpą. Buvo suorganizuotos keturios išvažiuojamosios širdies nepakankamumo akcijos, kurių metu konsultuota 80 pacientų.
Sveikatos centras buvo įkurtas 2023 m., siekiant, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų lengvai prieinamos, kokybiškos ir operatyviai teikiamos, užtikrinant efektyvų bendradarbiavimą tarp privačių ir viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų.
Centro veikloje dalyvauja savivaldybės ir privačios gydymo įstaigos. Šiuo metu prie Sveikatos centro yra prisijungusios net 19 įstaigų: Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Garliavos medicinos centras, Vilkijos ir Pakaunės PSPC, „Pilėnų klinika“, Babtų ir Jonučių šeimos sveikatos centrai, „Ąžuolyno šeimos sveikatos centras“, „Medgintras“, „Slauga ir priežiūra“, „Raudondvario klinika“, „InMedica“ (dabar „Meliva“), „Kauno hospiso namai“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, bendrovės: „Žaliakalnio poliklinika“, „Socmedicus“, „Dantera“, „Medicinos namai šeimai“ ir UMTC.
Naujausi komentarai