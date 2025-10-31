 Atidarytos naujos Lapių lopšelio-darželio erdvės

Atidarytos naujos Lapių lopšelio-darželio erdvės

2025-10-31 07:00 diena.lt inf.

Ankstyvą spalio 27-osios rytą mažiausieji Lapių miestelio gyventojai atvėrė naujas lopšelio-darželio filialo duris.

Modernizuotose ir darželio veiklai pritaikytose patalpose įkurtos dvi ugdymo grupės, kuriose mokysis 30 ikimokyklinio amžiaus mažylių. Atgimusias erdves pašventino Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Gintaras Pūras.

Ugdymo įstaigos erdvėse įrengti nusiraminimo kampeliai, žaidimų zonos ir įvairios priemonės, skatinančios efektyvų ugdymą: išmaniosios lentos, planšetės ir kitos interaktyvios technologijos. Vaikučiai su jomis anksti susipažįsta ir mokosi atsakingai naudotis.

Darželyje mažųjų laukia naujos žaidimų aikštelės, kuriose vaikai turi daugiau galimybių aktyviai judėti, lavinti motorinius gebėjimus, ugdyti kūrybingumą.

