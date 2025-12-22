Garliavoje vyko kalėdinės žaidynės

Pasveikinti renginio dalyvius atvyko ir Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys, kuris džiaugėsi gražia inciatyva ir linkėjo aktyvios, energingos ir džiugios dienos.
Projekto organizatorė viešoji įstaiga „Žalioji medija“ pabrėžė, kad žaidynių tikslas – suteikti galimybę vaikams susiburti, patirti džiaugsmą, parodyti savo gebėjimus ir pajusti palaikančią aplinką.
Šventę įspūdingu pasirodymu atidarė keturių Gineso ir penkių Lietuvos rekordų savininkas Marius Praniauskas, vėliau vedęs treniruotę vaikams.
Ši ypatinga diena sujungia sportines veiklas, bendrystę ir šventinę atmosferą, kuri daugeliui vaikų tampa vienu laukiamiausių metų įvykių.
Žaidynių metu jaunųjų sportininkų laukė įvairių sporto šakų varžybos ir pramogos. Dalyviai varžėsi 3x3 krepšinio, kvadrato bei estafečių rungtyse, o kartu su jais dalyvavo ir žinomi Lietuvos sportininkai. Pasveikinti laimėtojus atvyko Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ ir „Raudondvaris Hoptrans“ vyrų krepšinio komandos.
Be sportinių rungčių, dalyvių laukė kūrybinės kalėdinės dirbtuvės, treniruotės su Giboard balansavimo lentomis, virtualios realybės žaidimai, futbolo meistriškumo užsiėmimai su FC „Hegelmann“, piešimo ant veidų zona bei kitos veiklos. Šventinę nuotaiką dienos pabaigoje vainikavo pasirodymas su burbulais ir šventinis tortas.
