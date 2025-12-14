 Babtų gimnazistai – skaidrumo lyderiai

2025-12-14 13:20 diena.lt inf.

Gruodžio 9 d. įvyko jau gražia tradicija tapusi Skaidrumo šventė, kurioje buvo minimos iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ 5-osios įkūrimo metinės ir paskelbti mokinių konkurso „Skaidrumą kuriame kartu 2025“ nugalėtojai. Babtų gimnazijos IIA klasė tapo šio konkurso Skaidrumo lydere.

Atminimui: Babtų gimnazijos IIA klasės mokiniams teko garbė nusifotografuoti su prezidentu Gitanu Nausėda. / Organizatorių nuotr.

Šiųmečio moksleivių konkurso tema buvo „Renkuosi sąžiningumą net tada, kai niekas nemato“. Jo metu mokiniai buvo kviečiami kartu su bendraklasiais atlikti kūrybos darbą, kuris skatintų susimąstyti apie sąžiningumo svarbą ir ugdytų netoleranciją korupcijai.

2025 m. sukurta „Skaidrumo akademijos“ strategija ir pagal ją parengtas strateginis veiklos planas, pristatyta korupcijai lygio nustatymo metodika verslui, parengta programa korupcijos pareigūnų mokymams, kurie startuos jau kitais metais. „Skaidrumo akademijos“ programa mokytojams taip pat buvo sėkminga – 2025 m. mentorystės programą baigė dvylika mokytojų-dalyvių ir viena komanda, vienijusi net 22 Kauno rajono pedagogus.

Kauno rajono diena

